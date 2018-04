Сувора зима принесла на ринки акцій глобальне потепління

Гравці фондових ринків почали загартовуватися ще в теплу пору року, виробляючи імунітет до поточних похмурих і, як справедливо прогнозувалося, ще похмуріших майбутніх новин. Вимушено, звичайно, бо що їм залишалося робити, коли з Європи йшов суцільний негатив, США теж підключилися зі своїм держборгом, що призвів (як, втім, і в ЄС) до політичних більш ніж розбіжностей? З глобальною економікою все погано, зі світовими фінансами - ще гірше. Інвесторам в таких обставинах нічого, крім як сліпо вірити в «світле майбутнє», не залишалося. Психологія гравців фондових ринків у даних умовах така – все навколо жахливо, однак ринок повинен жити - і вижити обов`язково, тепер уже всупереч обставинам.

Звичайно, на ринку існують ще й «ведмеді», але є межа і їхній грі. Робити ставки на пониження акцій має сенс тільки в тому випадку, коли впевнений, що котирування злетять або хоча б просто будуть зростати в найближчому майбутньому. А для цього навіть «ведмеді» повинні мати якусь надію на появу глобального позитиву.

Однак це ретроспектива. Повернемося вперед - до майбутнього. Майбутнє в даному випадку - друга половина січня 2012 року. Інвестори нарешті дочекалися певного позитиву, підкріпленого новинами навіть з депресивної Європи.

Як відзначають аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ), оптимізм у світові ринки акцій вселили вдалі розміщення державних боргових паперів європейських країн. Світові фондові ринки закінчили торговельний тиждень 16-20 січня дружним зростанням. Прибутковість нових облігацій Іспанії, Франції та Греції знизилася, що вказує на поліпшення інвесторами оцінки ризиків суверенних позичальників. Істотну підтримку ринку також надала інформація про зниження кількості заявок на допомогу з безробіття в США до мінімального рівня за чотири роки. Річна звітність провідних корпорацій була в ряді випадків кращою за очікування, що теж сприяло піднесенню настроїв інвесторів.

За словами аналітиків ПУМБ, оптимізм провідних торгових майданчиків світу досяг і України. Вітчизняний ринок акцій за зазначений тиждень частково відіграв чотиритижневий обвал і зріс на 4,3%. Аналітики вважають, що відставка міністра фінансів Федора Ярошенка, що був одним зі "стовпів" Кабінету Міністрів Миколи Азарова, і призначення на цю посаду Валерія Хорошковського навряд чи стали основною рушійною силою зростання українського фондового ринку в четвер, 19 січня. У той же час, це призначення, безумовно, не було сприйнято ринком негативно.

Варто підкреслити, що незважаючи на райдужну картину, описану вище, ситуація в світовій економіці, і особливо на фінансових ринках Європи, залишається більш ніж невизначеною. Як наслідок, інвестори вагаються, але з уже з переважаючою надією на «одужання». Відповідно, і експерти оцінюють нинішню ситуацію на біржах дещо по-різному.

На думку аналітика компанії Astrum Investment Management Павла Ілляшенка, загальний тон настроїв, що панують на глобальних фондових майданчиках, залишається негативним. Зокрема, зазначив він, протягом минулих вихідних високу популярність у ЗМІ отримала стаття під назвою «Strong start for stocks, but what` s changed? »- що можна перевести як «Хороший початок року для акцій, але що змінилося?».

У свою чергу, додав П.Ілляшенко, хорошою відповіддю на це питання є стаття в Financial Times «Covered bond sales soar amid January flurry», в якій розповідається про те, що протягом перших трьох тижнів січня глобальні банки залучили близько 43 млрд. доларів фінансування шляхом випуску забезпечених облігацій (сovered bonds), що стало рекордом з 2000 року. «Таким чином, поки багато учасників ринку продовжують не вірити у зростання вартості ризикових активів, такий варіант розвитку подій все ще залишається найбільш ймовірним», - прогнозує аналітик.

Не варто також забувати, що в даний час найважливішим чинником, що визначає напрямок руху фондових ринків, є звітність світових корпорацій. Вона не така хороша, як хотілося б, проте все ж таки змогла стати драйвером зростання ризикових активів. Драйвером, на жаль, недостатнім.

Як вважає аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик, корпоративна звітність, яку публікують у даний час, є досить суперечливою і не дає орієнтиру для руху фондових індексів. Зокрема, до відкриття вітчизняних фондових майданчиків у середу, 25 січня, сформувався помірно-позитивний зовнішній фон, що дало імпульс до підвищення індексу Української біржі на початку сесії. Європейські та російські індекси почали день з помірного позитиву, що частково пояснюється сильною звітністю компанії Apple. Однак майданчики Старого світу швидко розгубили свій ріст і пішли в мінус. Російський ринок продовжував залишатися стійким до зовнішнього негативу, при цьому рушійною силою зростання став банківський сектор. Крім Apple свої фінансові показники оприлюднили компанії Yahoo! Inc., Ericsson AB і Novartis AG, однак їхні звіти і прогнози на поточний рік розчарували.

Я.Лаврик також нагадала про грецьке питання, яке залишається актуальним. На її думку, «у фокусі фондових ринків залишається невизначена ситуація з Грецією: інвестори і уряд продовжують дискусії про те, скільки буде списано грецького боргу і якою буде ставка нових бондів. Більшість інвесторів впевнена, що дефолт Афін неминучий, а це говорить про те, що даний факт уже враховано в русі ринку, і в разі визнання Грецією нездатності розплатитися за своїми боргами значної реакції не буде».

Вищенаведена думка експерта вказує на те, що інвестори хоч і тримають в полі зору грецьке питання, проте давно перехворіли ним і виробили до нього стійкий імунітет. Тому зараз у них - інші пріоритети.

У свою чергу, начальник аналітичного департаменту інвестиційної групи «УНІВЕР» Олена Євдоченко підтверджує, що «ситуація з переговорами Греції з приватними кредиторами щодо реструктуризації заборгованості продовжує залишатися невизначеною, проте увага інвесторів трохи змістилася з європейських проблем на макроекономічну статистику та корпоративні звіти».

Раніше ми вже говорили, що нинішній сезон корпоративної звітності вельми суперечливий. Але для фондових ринків він переважно проходить зі знаком «плюс», а «мінуси» - швидше виключення.

Ще одне очікувана подія - чергове засідання ФРС США 25 січня. Глава федерального резерву Бен Бернанке пообіцяв зберегти ключову процентну ставку на поточному рівні до 2014 року, що, загалом, і очікували ринки. Як наслідок, ця новина хоч і додала позитиву інвесторам, проте вже була закладена в ціну акцій, тому занадто очікувана подія не стало «подією» і не вплинула на глобальні ринки.

Узагальнюючи все сказане, можна стверджувати, що оптимізму на фондових ринках в даний час помітно додалося, він став необхідний не тільки «бикам», а й «ведмедям», а світова криза, можливо, поки запізнюється...

Ігор Галичак (УНІАН)