«Енергокомпанія України» передала ФДМУ 50% акцій «Дніпрообленерго»
НАК "Енергетична компанія України" передала 50% акцій енергопостачальної компанії ПАТ "Дніпрообленерго" (м. Дніпропетровськ) у розпорядження Фонду державного майна.
Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.
Таким чином, на сьогоднішній день у власності НАК "ЕКУ" залишився 25% пакет акцій обленерго.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №310 від 11 квітня 2011 року вирішив продати 50% акцій «Дніпрообленерго». За оцінками експертів, на придбання держпакета акцій компанії ймовірно претендуватимуть приватний енергохолдинг ДТЕК і група «Приват».
Довідка УНІАН. ПАТ «АК «Дніпрообленерго» – найбільша енергопостачальна компанія України.
За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 15% акцій ПАТ «Дніпрообленерго» контролює Larva Investments Limited (Кіпр).
«Дніпрообленерго» завершило 2010 рік із прибутком 42,117 млн. грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін продовжив термін продажу енергокомпаній на 2012 рік