«Енергокомпанія України» передала ФДМУ 50% акцій «Дніпрообленерго»

НАК "Енергетична компанія України" передала 50% акцій енергопостачальної компанії ПАТ "Дніпрообленерго" (м. Дніпропетровськ) у розпорядження Фонду державного майна.

Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Таким чином, на сьогоднішній день у власності НАК "ЕКУ" залишився 25% пакет акцій обленерго.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №310 від 11 квітня 2011 року вирішив продати 50% акцій «Дніпрообленерго». За оцінками експертів, на придбання держпакета акцій компанії ймовірно претендуватимуть приватний енергохолдинг ДТЕК і група «Приват».

Довідка УНІАН. ПАТ «АК «Дніпрообленерго» – найбільша енергопостачальна компанія України.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 15% акцій ПАТ «Дніпрообленерго» контролює Larva Investments Limited (Кіпр).

«Дніпрообленерго» завершило 2010 рік із прибутком 42,117 млн. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін продовжив термін продажу енергокомпаній на 2012 рік