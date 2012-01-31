Хід переговорів про реструктуризацію боргу Греції викликав занепокоєння інвесторів - експерти

Оскільки переговори про реструктуризацію боргу Греції ще не завершилися, в інвесторів це викликало занепокоєння.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ». Крім того, відзначають аналітики, значно зросла прибутковість 10-річних держоблігацій Португалії - до 17,4%. Основні європейські індекси у понеділок, 30 січня, знизилися більш ніж на 1%. Ринки США також закрилися зниженням, проте не таким значним, як у Європі. Так, індекс S&P 500 втратив 0,25%.

За словами аналітиків, тоді як світові ринки знижувалися, український індекс UX у понеділок продемонстрував цілком протилежну динаміку. Зростання на Українській біржі відбулося завдяки значному зростанню акцій «Мотор Січі» (+4,5%). Очікується, що компанія опублікує попередні результати за 2011 рік на початку лютого. Після такого ж звіту роком раніше акції «Мотор Січі» злетіли на 10%.

Крім того, за інформацією аналітиків, продовжує зростання Стахановський ВБЗ (+2,5%) після публікації результатів 2011 року. По решті «голубих фішок» Української біржі пройшла фіксація прибутку після зростання на попередньому тижні.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 30 січня, зріс на 0,47% – до 555,43 пункта. Загальний обсяг торгів становив 100 млн. 968 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,73% – до 1482,35 пункта. Загальний обсяг торгів становив 108 млн. 344 тис. грн., з них на строковому ринку – 44 млн. 486 тис. грн.

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