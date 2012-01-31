Конкурс із продажу 50% «Закарпаттяобленерго» перенесено на 13 лютого
Конкурс із продажу 50% держпакета акцій ПАТ «Закарпаттяобленерго» перенесено на 13 лютого цього року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО. Як повідомляв УНІАН
Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2011 року ФДМУ виставив на продаж 50% державних акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго". Початкова ціна держпакета акцій - 135 млн. грн. Конкурс із продажу 50% "Закарпаттяобленерго" мав відбутися 20 січня 2012 року. ФДМУ допустив обидві компанії, що подали заявки, - ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» (ЛЕО) і ТОВ «Енергетична Україна ТВ» до участі в конкурсі.
Проте намічене на 20 січня ц.р. засідання конкурсної комісії з продажу 50% держпакета акцій "Закарпаттяобленерго", в ході якого мав бути визначений покупець цього пакета, не відбулося через відсутність кворуму.
Довідка УНІАН. ПАТ «Закарпаттяобленерго» є монопольним постачальником електроенергії в Закарпатській області.
Державі належать 75% акцій компанії, які передано до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України». 10,53% акцій компанії належали VS Energy International N.V. (Нідерланди).