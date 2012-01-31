Конкурс із продажу 50% «Закарпаттяобленерго» перенесено на 13 лютого

Конкурс із продажу 50% держпакета акцій ПАТ «Закарпаттяобленерго» перенесено на 13 лютого цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО. Як повідомляв УНІАН , 30 листопада 2011 року ФДМУ виставив на продаж 50% державних акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго". Початкова ціна держпакета акцій - 135 млн. грн. Конкурс із продажу 50% "Закарпаттяобленерго" мав відбутися 20 січня 2012 року. ФДМУ допустив обидві компанії, що подали заявки, - ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» (ЛЕО) і ТОВ «Енергетична Україна ТВ» до участі в конкурсі.

Проте намічене на 20 січня ц.р. засідання конкурсної комісії з продажу 50% держпакета акцій "Закарпаттяобленерго", в ході якого мав бути визначений покупець цього пакета, не відбулося через відсутність кворуму.

Довідка УНІАН. ПАТ «Закарпаттяобленерго» є монопольним постачальником електроенергії в Закарпатській області.

Державі належать 75% акцій компанії, які передано до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України». 10,53% акцій компанії належали VS Energy International N.V. (Нідерланди).