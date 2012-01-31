Заявки на конкурс із продажу 45% «Чернівціобленерго» подали ЛЕО і VS Energy

На участь у конкурсі з продажу 45% державного пакета акцій ПАТ «АК «Чернівціобленерго» подали заявки ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» (ЛЕО), VS Energy International Ukraine («ВС Енерджі Інтернейшнл Україна»).

Про це повідомив журналістам голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО. Нагадаємо, вчора, 30 січня, був останній день прийому заявок на конкурс із продажу держпакета акцій «Чернівціобленерго».

За даними прес-служби ФДМ, усього на конкурс було подано дві заявки.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 14 грудня 2011 р. оголосив приватизаційний конкурс із продажу 45% держпакета акцій ПАТ «АК «Чернівціобленерго». Приватизаційний конкурс із продажу 45% держакцій "Чернівціобленерго" відбудеться 7 лютого 2012 р.

Конкурсні умови в цьому конкурсі ідентичні конкурсним умовам із продажу держпакетів акцій інших енергокомпаній.

Довідка УНІАН. "Чернівціобленерго" в 2010 році скоротило чистий прибуток в 4,1 раза порівняно з 2009 роком – до 4,781 млн. грн. Статутний фонд "Чернівціобленерго" становить 14,195 млн. грн., номінал акції – 0,25 грн.

НАК «Енергетична компанія України» належать 70% акцій «Чернівціобленерго», VS Energy International N. V. (Нідерланди) – 21,97% акцій.

ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» входить до групи Energy Standart, контрольованої бізнесменом Костянтином ГРИГОРИШИНИМ.

Група VS Energy контролюється російським бізнесменом Олександром БАБАКОВИМ.