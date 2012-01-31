Причиною волатильності фондових ринків знову є Греція - експерти

Цього тижня ринки акцій будуть очікувати рішень щодо реструктуризації боргу Греції, через що їх волатильність залишиться високою.

Таку точку зору висловили аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в щотижневому огляді.

За їхніми словами, фінансові ринки минулого тижня були схильні до високої волатильності. Денні коливання індексів провідних світових торгових майданчиків були високі, але за результатами тижня вони закрилися з незначним приростом або зниженням.

Як підкреслюють аналітики, причиною турбулентності були події, пов`язані зі списанням державного боргу Греції. Настрої на ринках то поліпшувалися, то погіршувалися в залежності від наявності або відсутності прогресу в переговорах між урядовими органами та інвесторами - власниками грецьких державних боргових паперів, що підлягають списанню.

Аналітики відзначають, що до кінця тижня переговори «застопорилися» через відсутність компромісу за розміром відсоткової ставки купона за облігаціями, на які буде обміняний грецький борг. Інвестори хотіли отримати прибутковість у розмірі 4-4,5%, тоді як урядові органи пропонували 3-3,5%. Очікується, що розмір компромісною ставки буде 3,75%.

На думку аналітиків, новини з-за океану минулого тижня також не були однозначними. Інвестори позитивно сприйняли рішення ФРС США залишити розмір базової ставки на низькому рівні. Це рішення підсилило очікування інвесторів, що програма QE3 все ж таки буде реалізована. Погані новини надійшли у п`ятницю, коли стало відомо, що ВВП США в четвертому кварталі 2011 року збільшився на 2,8% замість очікуваних 3%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сувора зима принесла на ринки акцій глобальне потепління