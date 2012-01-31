На приватизацію в І півріччі виставлять держпакети двох енергогенеруючих компаній

Фонд Державного майна України планує у першому півріччі поточного року виставити на приватизацію держпакети акцій ще двох енергогенеруючих компаній.

Про це сьогодні, 31 січня, повідомив журналістам голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, ФДМУ також розраховує до кінця року завершити приватизацію всіх планованих до продажу держпакетів акцій енергокомпаній.

Нагадаємо, цього року ФДМУ планував виставити на продаж держпакети акцій двох генеруючих компаній «Центренерго» і «Донбасенерго».

Довідка УНІАН. ПАТ «ГЕК «Центренерго» експлуатує Вуглегорську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

НАК «Енергетична компанія України» володіє 78,29% акцій «Центренерго», решта 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% – юридичні особи.

ПАТ «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції – Старобешевську і Слов`янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

Державі належать 85,77% акцій ПАТ, які передані в управління НАК «Енергетична компанія України».

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