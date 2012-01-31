ФДМУ виступає за приватизацію Одеського припортового заводу

Голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО виступає за приватизацію Одеського припортового заводу (ОПЗ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

Глава ФДМУ зазначив, що уряд має визначити час, коли ОПЗ краще виставити на продаж. За його словами, це необхідно зробити "або зараз, з цією ціною на газ, або після того, як буде досягнуто якесь взаєморозуміння в газовому питанні".

О.РЯБЧЕНКО також зазначив, що після того як уряд прийме рішення про приватизацію підприємства, Фонду держмайна "дуже швидко буде виводити його на приватизацію". Підприємству необхідний прихід приватного інвестора, оскільки з діючою сьогодні ціною його робота стає проблематичною, підкреслив голова ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2011 року Верховна Рада України відмовилася включити до переліку об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, акції ВАТ "Одеський припортовий завод". Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Южний, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.