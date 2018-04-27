Фондові ринки знову тонуть в Егейському морі

Нігілізм у думках гравців фондових ринків запанував уже давно. Це стало природною реакцією на надміру затягнутий негатив з Європи, який триває вже більше року. Під впливом цього чинника інвестори втратили чутливість до «поганих» новин. Але й до «хороших» також.

Психологія як драйвер зростання

Нескінченні пертурбації навколо фінансових проблем у Євросоюзі, часом несподівано близьких до розв’язання – але потім знову ще глибших, не могли не набриднути ринку. Як наслідок, інвестори у виборі своїх рішень в роботі з акціями зараз більше керуються внутрішнім чуттям, ніж реальними підказками ззовні.

На думку аналітика компанії Astrum Investment Management Павла Ільяшенко, ключовий чинник, який зараз зумовлює щоденну динаміку глобальних фондових ринків, – психологія учасників. Іншими словами, пояснив він, коли всі налаштовані на зниження – воно стає найменш вірогідним сценарієм. Зростання вартості ризикових активів і далі має «анемічний» характер, і складається враження, що зростання попиту на ризик відбувається за браком зростання апетиту до ризику. Це означає, що, незважаючи на продовження висхідної тенденції, єдиним сильним аргументом на користь її переважання є впевненість багатьох учасників ринку в неминучості драматичної корекції.

Своєю чергою, вважає аналітик, низькі обсяги торгів на українському ринку акцій все ще не дозволяють достовірно говорити про майбутню спрямованість вектора руху. Для того щоб індекс UX демонстрував позитивну динаміку по ходу дня, необхідною умовою є одночасне зростання на зарубіжних майданчиках. Ідея «наздоганяти вчорашнє зростання» навряд чи може бути застосована до українського ринку в нинішніх умовах.

Український ринок – тренду наперекір

Озвучена вище думка експерта одержала в останні дні несподіване продовження. Так, український ринок акцій вперше за тривалий період раптом пішов проти глобального тренду.

Як відзначив П.Ільяшенко, «зростання глобальних фондових індексів 26 січня розбудило прихований потенціал українського ринку акцій. В результаті ми стали свідками вже незвичного явища – майже 3-відсоткового зростання індексу UX на тлі збільшеного обсягу торгів. При цьому самі американські індекси не зуміли втриматися на досягнутих рівнях і зі стану вповільненого зростання перейшли у стан початку корекції».

Ще більший розрив зі світовими ринками вітчизняні майданчики продемонстрували в ході торгової сесії 27 січня. Цього дня вже економіка США, яка протягом тривалого часу підтримує оптимізм інвесторів, піднесла вельми неприємний сюрприз. Європейські новини також додали негативу до американських новин.

Як повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ», ринки акцій Європи і США 27 січня закрилися незначним зниженням після інформації про зростання ВВП США в четвертому кварталі 2011 року на 2,8%, тоді як прогнозувалося 3%. Особливо інвесторів розчарували деталі: велика частка зростання ВВП припала на зростання запасів, що свідчить про вірогідне уповільнення зростання вже в поточному кварталі. У Європі Fitch знизив суверенні рейтинги низки країн, залишивши рейтинг Франції (ААА) без змін.

Водночас, наголошують аналітики, український ринок акцій 27 січня проігнорував негативний зовнішній фон і виріс. Лідерами зростання стали машинобудівні фішки: «Мотор Січ» (+2,9%) і Стахановський ВБЗ (+6,8%). Якщо остання вже опублікувала попередні результати за 2011 рік, то звітність першої очікується наприкінці поточного тижня. Багато «голубих фішок» Української біржі в лютому повинні опублікувати попередні результати за 2011 рік, і дані по деяких компаніях можуть піднести як приємні сюрпризи, так і розчарувати інвесторів, вважають аналітики.

Ззовні – не чинник?

По ходу наступної, передостанньої торгової сесії місяця, 30 січня, вітчизняний фондовий ринок, всупереч глобальному тренду, знову виріс, і це на тлі негативу на західних майданчиках, але завдяки «рідним» емітентам!

Аналітики ІГ «АРТ КАПІТАЛ» вважають, що у західних інвесторів викликало стурбованість те, що переговори про реструктуризацію боргу Греції ще не завершилися. Крім того, значно зросла прибутковість 10-річних держоблігацій Португалії – до 17,4%. Основні європейські індекси 30 січня знизилися більш ніж на 1%. Ринки США також закрилися зниженням, проте не таким значним, як у Європі. Так, індекс S&P 500 втратив 0,25%.

За словами аналітиків «АРТ КАПІТАЛ», тоді як світові ринки знижувалися, український індекс UX 30 січня продемонстрував цілком протилежну динаміку. Зростання на Українській біржі відбулося завдяки значному зростанню акцій «Мотор Січі» (+4,5%). Очікується, що компанія опублікує попередні результати за 2011 рік на початку лютого. Після такого ж звіту роком раніше акції «Мотор Січі» злетіли на 10%.

У свою чергу П.Ільяшенко вважає, що зростання українського ринку акцій на тлі корекції на глобальних майданчиках є радше винятком. На його думку, український ринок акцій 30 січня зробив ставку на помірний характер корекції у Сполучених Штатах і, як виявилося за фактом закриття американської торгової сесії, мав рацію. Водночас зростання українського ринку акцій 30 січня було забезпечене за рахунок акцій лише одного емітента – «Мотор Січі». Іншими словами, акції представників широкого ринку все ще не мають попиту.

Проте позитивних корпоративних звітів вітчизняних емітентів для продовження зростання українського ринку недостатньо, а ситуація на глобальних ринках до кінця січня неабияк зіпсувалася. Як уже було сказано, «грецьке питання» знову занепокоїло інвесторів, які, до того ж, втратили підтримку заокеанської економіки.

Як відзначають аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ), фінансові ринки у передостанній тиждень січня були схильні до високої волатильності. Причиною турбулентності були події, пов`язані зі списанням державного боргу Греції. Настрої на ринках то поліпшувалися, то погіршувалися залежно від наявності чи браку прогресу в переговорах між урядовими органами і інвесторами – власниками грецьких державних боргових паперів, що підлягають списанню. До кінця тижня переговори «застопорилися» через брак компромісу щодо розміру відсоткової ставки купона за облігаціями, на які обміняють грецький борг.

За словами аналітиків, новини з-за океану минулого тижня також не були однозначними. Інвестори позитивно сприйняли рішення ФРС США залишити розмір базової ставки на низькому рівні. Це рішення підсилило очікування інвесторів, що програму QE3 все ж таки буде реалізовано. Погані новини надійшли у п`ятницю, 27 січня, коли стало відомо, що ВВП США в четвертому кварталі 2011 року збільшився на 2,8% замість очікуваних 3%.

А Греція проти!

Напередодні неформального саміту Євросоюзу, який відбувся 30 січня в Брюсселі, Греція знову піднесла сюрприз. Представник уряду країни зробив несподівану, зважаючи на минулі і поточні події, заяву.

Виявилося, що Греція обурена наміром Євросоюзу контролювати її фінансову політику. Прес-секретар грецького уряду Пантеліс Капсіс заявив, що бюджет країни повинен залишатися зоною виняткової відповідальності національного уряду.

Напередодні у ЗМІ з`явилася інформація, що на майбутньому саміті Євросоюзу Греції буде запропоновано відмовитися від фінансового суверенітету і передати установам ЄС частину повноважень щодо контролю над своїми бюджетними витратами. Пропозиція пов`язана з тим, що Греція не виконує умов, на яких їй надається міжнародна фінансова допомога.

Заява Греції цікава тим, що набагато раніше попередній уряд держави вже мав дуже серйозні розбіжності з керівництвом Євросоюзу загалом, що й призвело до його відставки. Зараз же знову складається ситуація, коли грецький уряд зовсім не проти одержувати від ЄС значні вливання, проте розпоряджатися ними воліє на власний розсуд (дуже схоже на ставлення нашого Кабміну до кредитів МВФ). Тобто, можливо, у Євросоюзі назріває черговий конфлікт.

Наступним кроком до виходу з боргової кризи став брюссельський саміт ЄС, який відбувся у передостанній день січня і супроводжувався масовими акціями протесту. На саміті було ухвалено низку документів, покликаних зняти напругу у фінансовому секторі та соціальній політиці Європи. Але й тут не обійшлося без розбіжностей. Так, Великобританія і Чехія відмовилися підписати нову фіскальну угоду регіону, і це знову продемонструвало брак єдиного підходу в політиці ЄС.

Все добре, але...

Загалом варто відзначити, що перший місяць нового року виявився вдалим для глобальних і вітчизняного фондових ринків.

За словами начальника аналітичного департаменту інвестиційної групи «УНІВЕР» Олени Євдоченко, фондові майданчики успішно завершили січень, залишаючись у рамках тренду, що наростає. Американські фондові індикатори виросли в середньому на 5,3%, європейські – на 4,8%, російський – на 7,8%, український ринок акцій – на 3,5%. До речі, американські фондові індикатори фактично торгуються на рівні літа 2011 року – це максимальні значення з початку 2009 року.

Тому, підкреслила О.Євдоченко, «для подальшого руху вгору провідних світових фондових індикаторів потрібні серйозні передумови. Проте, як ми бачимо, поки що нічого подібного на горизонті не передбачається – боргові проблеми у Європі залишаються в центрі уваги, як і раніше, не визначено параметри реструктуризації держборгу Греції, а заяви європейських політиків з цього приводу мають неоднозначний характер – в березні Греції знадобиться нова фінансова підтримка, щоб уникнути банкрутства».

Водночас, вважає експерт, зараз немає й серйозних передумов для зниження ринків, хоча коректувальний рух вниз провідних світових фондових індикаторів не завадив би для зняття перекупленості. Наразі ж, на її думку, ринки продовжать коливатися, скоріш за все, в діапазоні, що склався, поблизу верхніх меж, а березень, можливо, й стане тією точкою відліку для фондових майданчиків.

Насамкінець варто додати, що для української економіки останні дні січня принесли чимало сильного негативу.

Так, авторитетна делегація Кабміну не змогла домовитися у Вашингтоні з Міжнародним валютним фондом про черговий транш кредиту, що віщує, незважаючи на оптимізм нашого уряду, проблеми з держфінансами цього року.

Крім того, резолюція ПАРЕ щодо політичної ситуації в Україні, крім усього іншого, не сприяє довірі інвесторів. Тим паче, що навіть прем`єр-міністр Микола Азаров, який завжди випромінює оптимізм, заявив, що в Україні поки що немає умов для залучення іноземного капіталу.

Тому про вирішальні внутрішні драйвери зростання вітчизняного ринку цінних паперів, окрім можливих позитивних звітів «голубих фішок», зараз варто забути.

Володимир Оранський (УНІАН)