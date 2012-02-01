ФДМУ визначив оцінювача держпакету "Дніпроенерго"

Компанія ТОВ "УСК - Консалтинг" (Харків) визнана переможцем оголошеного Фондом державного майна України конкурсу з відбору оцінювача 25% держпакета акцій ПАТ "Дніпроенерго".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Оцінку буде проведено з метою подальшого продажу 25% пакета "Дніпроенерго" єдиному учаснику конкурсу з приватизації цього держпакету - DTEK Holdings Ltd.

Нагадаємо, єдиний учасник конкурсу з продажу 25% держпакета акцій «Дніпроенерго» - DTEK Holdings Ltd запропонував за держпакет акцій 1 млрд., що приватизується, 174 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше початкової ціни.

Оскільки в торгах брав участь лише один учасник, ФДМУ відповідно до законодавства ухвалив рішення провести незалежну оцінку держпакетп акцій, після чого запропонувати компанії-учаснику придбати цей пакет за ціною оцінки.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 16 листопада 2011 року оголосив конкурс з продажу 25% державного пакета акцій ПАТ "Дніпроенерго". Початкова ціна держпакета акцій "Дніпроенерго" становила 1 млрд. 174 млн. грн.

ПАТ «Дніпроенерго» – одна з найбільших енергогенеруючих компаній України.

Енергохолдинг ДТЕК через кіпрську DTEK Holdings Limited контролює 41,4374% акцій «Дніпроенерго».

До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності всіх ТЕС України).

ДТЕК – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ.