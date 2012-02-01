Олег Салмін сконцентрує 60,1% компанії «XXI Століття»

Пропозиція основного акціонера, виконуючого обов`язки голови Ради директорів компанії «XXI Століття» і генерального директора компанії Олега Салміна викупити акції у «Ренесанс Груп», що володіє 25% в компанії Ovaro, дозволило йому сконцентрувати 60,1% в компанії «XXI Століття».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Я запропонував колегам із «Ренесанс Груп» викупити їхню частку за ринковою ціною на сьогоднішній день, а також реструктуризувати борги, які були у «XXI Століття» на 3,2 млн. дол. шляхом конвертації боргу в акції компанії, на що вони погодилися», - прокоментував угоду О.САЛМІН.

Згідно з повідомленням, Ovaro Holding Limited стала найбільшим акціонером компанії «XXI Століття». Двома основними акціонерами компанії були О.САЛМІН і Renaissance Group Holdings Limited («Ренесанс Груп»).

Компанія Bremille Investments Limited, яка опосередковано належить О.САЛМІНУ, погодилася купити 2 тисячі звичайних акцій, що становить 25% акціонерного капіталу, в Ovaro за близько 5,4. млн. дол. у компанії Acermus Limited, опосередковано належала «Ренесанс Груп».

На даний момент Ovaro володіє 268 млн. 395 тис. 302 акції, що становить приблизно 60,1% акціонерного капіталу компанії «XXI Століття». У результаті транзакції, О.САЛМІН контролюватиме приблизно 60,1% акціонерного капіталу компанії через Ovaro. Спільне володіння Ovaro акціями «XXI Століття» залишається незмінним.

Компанія також повідомляє, що 31 грудня 2011 року у «XXI Століття» були боргові зобов`язання приблизно 3,2 млн. дол. (1,96 млн. дол. компанія винна Dorvell і 1,23 млн. дол. «Ренесансу»). Ці суми – основна суму боргу і відсотків за ним. Відповідно до умов договору про зміни, Dorvell і «Ренесанс» погоджуються відмовитися від своїх прав вимоги до компанії «XXI Століття» за боргами відповідно до договорів.

Довідка УНІАН. Компанія «XXI Століття» - український девелопер. З грудня 2005 року акції компанії котируються на Лондонській фондовій біржі (залучено 139 млн. дол.). У травні 2007 року компанія здійснила випуск євробондів і залучила 175 млн. дол. під розвиток проектів нерухомості в Україні. Торгівля акціями компанії на Лондонській фондовій біржі була припинена через неоприлюднення аудованої фінансової звітності за 2009 рік. З 26 січня ц.р. торгівля акціями девелопера відновлена.