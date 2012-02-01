Експерт: український фондовий ринок повертається до життя

Українському ринку акцій у вівторок, 31 січня, знову був сильнішим за глобальні біржі - і знову завдяки виборчому попиту учасників.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, слідом за інтересом до паперів компанії «Мотор Січ» ринок взявся за акції генерації на фоні повідомлення про ймовірну приватизацію «Центренерго» і «Донбасенерго» вже у першому півріччі 2012 року. «Таким чином, можна лише констатувати повернення життя на український ринок акцій. Що не дивно, об`єктом попиту стають акції з найбільш сильними ринковими позиціями (ліквідність, прибуток і корпоративне майбутнє)», - вважає аналітик.

У той же час, відзначив П.ІЛЛЯШЕНКО, події на зарубіжних майданчиках вже розгортаються не настільки сприятливо для покупців. Хоча фондовим індексам США у вівторок знову вдалося утриматися від глибокої корекції, економічні дані все ж починають розчаровувати. При цьому джерелом розчарування є не стільки динаміка макропоказників, скільки невідповідність завищеним очікуванням ринку. Єдиним позитивним сюрпризом стало зростання китайського індексу ділової активності PMI.

Таким чином, на думку аналітика, ймовірність негативних сюрпризів під час публікації економічних даних зі Сполучених Штатів сьогодні і в п`ятницю, 3 лютого, істотно збільшилася. У свою чергу, це означає, що шанси індексу S&P 500 утриматися вище позначки 1300 пунктів істотно знизилися. В результаті для відновлення позитивного моменту на глобальних ринках дані про динаміку ділової активності в США (індекс ISM PMI) повинні здивувати в кращу сторону. В іншому випадку український ринок акцій також чекатиме зниження.

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Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 31 січня, зріс на 0,96% - до 560,78 пункту. Загальний обсяг торгів склав 634 млн. 94 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 2,16% - до 1514,35 пункту. Загальний обсяг торгів склав 153 млн. 671 тис. грн., з них на терміновому ринку - 66 млн. 41 тис. грн.