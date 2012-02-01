Український фондовий ринок сьогодні знову значно зріс

Індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 1 лютого, підвищився на 2,49% - до 574,72 пункту. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 269 млн. 507 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів підвищився на 3,23% - до 1563,26 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 162 млн. 423 тис. грн., із них на терміновому ринку - 101 млн. 317 тис. грн.

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