АМКУ дозволив ДТЕК придбати держпакет «Дніпроенерго»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл енергохолдингу ДТЕК на придбання 25% держпакету акцій, що приватизовуються, ПАТ «Дніпроенерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам виконувач обов`язків голови Антимонопольного комітету Рафаель КУЗЬМІН. «Здається, такий дозвіл нами було надано», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 16 листопада 2011 року оголосив конкурс з продажу 25% державного пакету акцій ПАТ "Дніпроенерго". Початкова ціна держпакету акцій "Дніпроенерго" становила 1 млрд. 174 млн. грн.

Єдиний учасник конкурсу з продажу 25% держпакету акцій «Дніпроенерго» - DTEK Holdings Ltd запропонував за держпакет акцій 1 млрд. 174 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше за початкову ціну.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ФДМУ визначив оцінювача держпакету "Дніпроенерго" Ахметов згенерував генерації Довідка УНІАН. ПАТ «Дніпроенерго» – одна з найбільших енергогенеруючих компаній України.

До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності всіх ТЕС України).

Енергохолдинг ДТЕК через кіпрську DTEK Holdings Limited контролює 41,4374% акцій «Дніпроенерго».

ДТЕК – перша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Ринату АХМЕТОВУ.