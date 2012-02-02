WIG-Ukraine закінчив січень зростанням на 6,4%

Варшава. Індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі (ВФБ) WIG-Ukraine закінчив торги січня зростанням майже на 6,4%, досягнувши максимальних своїх значень з початку листопада минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, зафіксоване в першому місяці року зростання стало другим найбільшим зростанням українського індексу після його 8,6% плюса в травні 2011 року, коли його було запущено.

WIG-Ukraine, який у перший день торгів 4 травня просів із базових тисячі пунктів до близько 910 п., закрився минулого місяця на рівні 754,17 п.

З травня, окрім першого місяця, індикатор українських компаній зріс тільки в липні (+0,8%) і жовтні (+2,1%), а найбільше його падіння було зафіксоване в серпні і листопаді (приблизно по 10%).

Свого мінімального значення WIG-Ukraine досяг у другій половині грудня минулого року на рівні близько 650 пунктів.

Серед 10 компаній, що входять до індексу, в січні подешевшали тільки папери найбільшої на ВФБ української компанії Kernel, які втратили близько 0,3%, збільшивши таким чином падіння за рік до 15,6%.

Акції компанії, що входить в індекс «голучих фішок», на закритті 31 січня коштували 68,5 злотого при 88 злотих своєї максимальної ціни, досягнутої в лютому минулого року (1USD=3,2PLN).

Найбільше минулого місяця подорожчали папери виробника яєць Ovostar Union, який дебютував на ВФБ у червні 2011 року, - вони додали 35%, збільшивши таким чином зростання з часу дебюту до більш ніж 50% - до 95 злотих.

Акції виробника акумуляторів Westa, який також дебютував у червні минулого року, подорожчали в січні більш ніж на третину, але з початку дебюту його папери подешевшали на 66% - до близько 4 злотих за штуку.

Ще три торішніх українських дебютанта на польському фондовому ринку - агропромислові Industrial milk company (IMC) і KSG-Agro, а також видобувач вугілля Сoal Energy - подорожчали в січні приблизно на 9%, 6,5% і 1% відповідно.

З часів дебюту найбільше подорожчав Сoal Еnergy – майже на 16%, тоді як IMC втратив майже стільки ж, а KSG-Agro піднявся на 3,5%.

Компанії Milkiland, Sadovaya і Agroton., які дебютували на ВФБ в кінці 2010 року, подорожчали в січні приблизно на 12,5%, 7% і 8%, але за останні 12 місяців падіння їх капіталізації становило більш ніж 60%, 25% і 45%.

Агропромислова Astarta, яка першою серед українських компаній продала свої акції на Варшавській біржі в 2006 році, подорожчала за перший місяць нового року на більш ніж 10% - до майже 60 злотих за акцію. Проте за останній рік капіталізація компанії, папери якої максимально коштували більш як 100 злотих, знизилися на майже 40%.

Головний індикатор варшавського ринку WIG20 закінчив січень 6,3% плюсом, закрившись на максимальних своїх значеннях з середини листопада минулого року, на тлі 7,5% і 9,5% зростання індексів середніх і невеликих компаній mWIG40 і sWIG80.

Індикатор всього ринку WIG за минулий місяць додав 6,8%.

Водночас за останні 12 місяців головні індекси польського ринку втратили від близько 14% (WIG20 і WIG) до 18-25% (mWIG40 і sWIG80).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт: український фондовий ринок повертається до життя