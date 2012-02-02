Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Державну програму приватизації на 2012-2014 роки, повідомляє сайт Фонду державного майна України (ФДМУ).

Нагадаємо, Верховна Рада 13 січня прийняла Закон «Про Державну програму приватизації» (№ 9509).

Цим законом затверджено Державну програму приватизації на 2012-2014 роки.

У законі зазначається, що метою програми є сприяння оптимізації частки державного сектору економіки в умовах ринку, підвищення ефективності економіки та посилення її конкурентоспроможності.

Цим законом передбачено запровадження спрощених способів продажу об`єктів державної власності (крім контрольного пакета акцій акціонерних товариств, які належать до групи Г), що не користуються попитом у потенційних покупців (у разі коли об’єкти не продані із застосуванням інших конкурентних способів), зокрема способу: продажу за методом зниження ціни до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни продажу; дроблення пакетів акцій (щодо пакетів акцій, які належать державі у розмірі менш як 25% статутного капіталу акціонерного товариства) та продаж їх окремими лотами на фондових біржах; продажу без оголошення ціни.

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Програма виконується у три етапи. Під час першого етапу (І півріччя 2012 року) створюється необхідна правова, нормативна та організаційна база для переходу до приватизації на засадах, визначених програмою.

Під час другого етапу (ІІ півріччя 2012 року – 2013 рік) завершується продаж об’єктів малої і масової приватизації та об’єктів, приватизація яких розпочалася до набрання чинності програмою. Заходи з виконання програми на другому етапі включають: залучення до приватизації всіх об’єктів груп А, В, Д, Е і Ж, а також тих, приватизація яких розпочалася до набрання чинності Програмою, і завершення їх продажу до кінця 2013 року; завершення процесу закриття сертифікатної приватизації; запровадження приватизації об`єктів державної власності разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані; формування переліку об’єктів, приватизація яких завершується у 2013-2014 роках.

Під час третього етапу (2014 рік) передбачається завершення приватизації як широкомасштабного соціально-економічного проекту, підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині визначення функцій органів управління, включаючи Фонд державного майна України, для забезпечення переходу від процесу приватизації до продажу об`єктів державної власності як функції з управління об’єктами державної власності. Заходи з виконання програми на третьому етапі включають: завершення процедур продажу об’єктів; підготовку пропозицій щодо внесення змін до законодавства у сфері приватизації в частині переорієнтації завдань органів приватизації на облік та управління об`єктами державної власності.

У законі зазначено, що виконання програми дасть змогу, зокрема, зменшити частку державного сектору в економіці до 25-30% внутрішнього валового продукту. У державному секторі економіки буде сформовано виробничий комплекс, який спроможний забезпечити ефективне виконання державою своїх функцій; залучити великі обсяги приватного капіталу, в тому числі іноземного, створити потужні вертикально-інтегровані структури, конкурентоспроможні на світовому ринку, провести модернізацію виробництва, впровадити новітні технології, створити нові види продукції, впровадити сучасний менеджмент.

Прогнозний обсяг надходжень протягом дії програми до державного бюджету України коштів від продажу та управління державним майном становить 40-60 млрд. грн.