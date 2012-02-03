Підсумки приватизації в Білорусі виявилися провальними

Мінськ. Державний комітет з майна Білорусі в 2011 році не зміг продати 81% запланованих до приватизації об`єктів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив у четвер, 2 лютого, на засіданні колегії Державного комітету з майна заступник прем`єр-міністра Білорусі Сергій РУМАС. На його думку, в Білорусі необхідно активізувати приватизацію державних підприємств.

«У Білорусі необхідно активізувати процеси реформування структури державної власності. Чим раніше ми це почнемо робити, тим більше у нас шансів розвиватися швидше, за сучасними світовими технологіями. І приватизація – це дуже важливе джерело такого розвитку», - сказав віце-прем`єр-міністр Білорусі.

С.РУМАС повідомив, що в 2011 році продано державні пакети акцій 34 акціонерних товариств, що майже в 7 разів більше, ніж у 2010 році. При цьому це становить лише 19% від загальної кількості товариств, запланованих до приватизації в 2011 році.

«Таким чином, по суті, підсумки реалізації плану приватизації зовсім не втішні і, якщо прямо сказати, провальні», - наголосив С.РУМАС.

Як повідомляв УНІАН раніше, Держкоммайна Білорусі в 2012 році планує провести приватизацію 133 акціонерних товариств, зокрема 83 перенесених із плану 2011 року, 7 занесених до плану приватизації на 2012 рік і 43 – нових підприємств. На 2013 рік запропоновано 22 підприємства: 13 в плані були і 9 внесено нових.

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