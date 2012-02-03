Торги з продажу "Вінницяобленерго" не відбулися

Заплановане на сьогодні, 3 лютого, засідання конкурсної комісії з продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго", на якому під час аукціонних торгів мав бути визначений покупець цього пакета, не відбулося через відсутність кворуму.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Як відзначили у ФДМУ, на сьогоднішньому засіданні конкурсної комісії з її членів були присутні лише двоє представників Фонду і один представник "Вінницяобленерго".

Як повідомляв УНІАН, намічене на 20 січня засідання конкурсної комісії з продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго" також не відбулося через відсутність кворуму в конкурсній комісії.

ФДМУ допустив до участі в конкурсі з продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго" всі три компанії, що подали заявки на конкурс, - ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» ("ЛЕО"), VS Energy International Ukraine ("ВС Енерджі Інтернейшнл Україна") і ПАТ "Львівобленерго".

ФДМУ 14 грудня 2011 р. оголосив приватизаційний конкурс з продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго".

Початкова вартість пакетів акцій ПАТ "Вінницяобленерго", що виставляються на продаж, становить 167 млн. 650 тис. грн.

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