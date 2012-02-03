Виступ голови ФРС у четвер пройшов непомітно для фондових ринків - експерти

Виступ глави ФРС Бена БЕРНАКЕ перед бюджетним комітетом США в четвер, 2 лютого, пройшов непомітно для фондових ринків.

Таку точку зору висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» у своєму огляді.

За інформацією аналітиків, перед виходом у п`ятницю важливої макростатистики по ринку зайнятості США фондові біржі в четвер торгувалися у вузькому діапазоні. Європейський індекс Stoxx600 додав всього 0,2%, американський S & P 500 - 0,1%. Б.БЕРНАКЕ заявив, що за останні кілька місяців показники витрат, виробництва і ринку праці демонструють ознаки поліпшення, проте мляве зростання зробило економіку вразливою до потрясінь. Згідно консенсус-прогнозу «Блумберг», кількість нових робочих місць у США поза сільгоспсектором і в приватному секторі складуть 140 тис. і 160 тис. відповідно. При цьому рівень безробіття не зміниться і складе 8,5%.

Як відзначають аналітики, український індекс UX, після зростання 6 сесій поспіль на 10%, в четвер знизився на 1,4%. Падіння зафіксували всі індексні папери Української біржі, за винятком «Стиролу» (+0,3%). Лідерами падіння виявилася металургія. Зокрема, Єнакіївський метзавод опустився на 3,9%, Авдіївський КХЗ - на 3%, «Азовсталь» - на 2,7%.

За словами аналітиків, в четвер вийшли негативні новини для українських вагонобудівників, поставивши їх виробничі плани під загрозу зриву. У металургії позитивними є плани «Метінвесту» інвестувати близько 4 млрд. доларів на модернізацію і розширення виробництва «Азовсталі».

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 2 лютого, зріс на 0,75% - до 579,06 пункту. Загальний обсяг торгів склав 432 млн. 66 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 1,42% - до 1541,10 пункту. Загальний обсяг торгів склав 145 млн. 390 тис. грн., з них на терміновому ринку - 77 млн. 727 тис. грн.

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