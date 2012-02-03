ФДМУ виставить в червні на продаж "Центренерго" і "Донбасенерго"

Фонд державного майна України планує оголосити в червні ц.р. приватизаційні конкурси з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 53,289% державного пакета акцій ПАТ "Центренерго" і 60,773% держпакета акцій ПАТ "Донбасенерго".

Як повідомляє сайт Фонду держмайна, відповідні зміни внесено наказом ФДМУ №143 від 27 січня 2011 р. до щомісячного пооб’єктного плану-графіку виставляння на продаж у I-IV кварталах 2012 р.

Нагадаємо, з початку 2012 р. ФДМУ вже провів конкурси з продажу держпакетів акцій двох інших генеруючих компаній - "Західенерго" і "Дніпроенерго". В обох випадках покупцем пакетів було визнано енергохолдинг ДТЕК.

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Довідка УНІАН. ПАТ «ДЕК «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

НАК «Енергетична компанія України» володіє 78,29% акцій «Центренерго», решта 21,71% акцій компанії приватизовано, з них 2,33% володіють фізичні особи, 19,38% – юридичні особи.

ПАТ «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції – Старобешевську і Слов`янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

Державі належать 85,77% акцій ПАТ, які передано в управління НАК «Енергетична компанія України».