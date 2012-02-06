Фондові ринки цього тижня чекає м'яка корекція - експерт

На даний момент досить важко спрогнозувати результати фондових індексів за підсумками поточного тижня, однак зараз аргументи на користь м`якої корекції виглядають більш переконливими.

Такий прогноз озвучив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

На його думку, «на початку тижня все говорить на користь неминучості переходу ініціативи від покупців до продавців і зниження вартості акцій в форматі фіксування прибутку». Однак в умовах давно назрілої корекції зниження вартості ризикових активів виглядає скоріше закономірним і не здається реакцією на зміну новинного фону на гірше.

При цьому, зазначив аналітик, «вихідні не принесли остаточного рішення грецького питання, хоча буде дещо наївно вважати, що для ринків акцій такий розвиток ситуації є сюрпризом». Це підтверджує і прибутковість облігацій Греції, яка вже давно вказує на фактичний стан дефолту, так само як і дуже м`яка реакція фінансових ринків сьогодні вранці.

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