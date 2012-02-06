Ситуація з боргом Греції буде визначати тон торгів акціями цього тижня - експерти

Відсутність результату переговорів про реструктуризацію боргу Греції буде визначати тон торгів акціями поточного тижня.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ».

За словами аналітиків, ситуація з переговорами в Греції затягує ухвалення рішення про виділення країні чергового траншу допомоги в розмірі 130 млрд. євро. Очевидно, вся увага ринку буде прикута до даного питання, оскільки 20 березня Греція повинна погасити 14,5 млрд. євро за облігаціями. У четвер, 9 лютого, також очікується підписання заключної угоди про реструктуризацію боргу країни.

Як відзначають аналітики, фондові ринки США і Європи в п`ятницю, 3 лютого, зафіксували значне зростання на фоні сильної статистики по ринку праці США. Індекс Stoxx-600 додав 1,7%, S & P 500 - 1,5%. Кількість нових робочих місць в січні за винятком сільськогосподарського сектора склала 243 тис., істотно перевищивши консенсус-прогноз. Рівень безробіття знизився на 0,2 пункту до 8,3%. Ринки очікують подальшого зниження рівня безробіття в США.

За інформацією аналітиків, за результатами минулого тижня український індекс UX зріс на 5,7%, продемонструвавши найзначніше тижневе зростання з грудня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 3 лютого, виріс на 0,33% - до 580,99 пункту. Загальний обсяг торгів склав 297 млн. 997 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,93% - до 1555,36 пункту. Загальний обсяг торгів склав 152 млн. 458 тис. грн., з них на терміновому ринку - 79 млн. 700 тис. грн.

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