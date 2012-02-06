ЛЕО і VS Energy допущені до участі в конкурсі з продажу «Чернівціобленерго»

Фонд державного майна України (ФДМУ) допустив ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» (ЛЕО) і VS Energy International Ukraine («ВС Енерджі Інтернейшнл Україна») до участі в конкурсі з продажу 45% державного пакета акцій ПАТ «АК «Чернівціобленерго.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Нагадаємо, 30 січня, був останній день прийому заявок на конкурс з продажу держпакета акцій «Чернівціобленерго». Усього на участь у конкурсі надійшло дві заявки.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 14 грудня 2011 р. оголосив приватизаційний конкурс з продажу 45% держпакета акцій ПАТ «АК «Чернівціобленерго». Приватизаційний конкурс з продажу 45% держакцій "Чернівціобленерго" відбудеться 7 лютого 2012 р.

Конкурсні умови в даному конкурсі ідентичні конкурсним умовам з продажу держпакетів акцій інших енергокомпаній.

Довідка УНІАН. «Чернівціобленерго» у 2010 році скоротило чистий прибуток у 4,1 разу порівняно з 2009 роком – до 4,781 млн. грн. Статутний фонд «Чернівціобленерго» становить 14,195 млн. грн., номінал акції – 0,25 грн.

НАК «Енергетична компанія України» належать 70% акцій «Чернівціобленерго», VS Energy International N. V. (Нідерланди) – 21,97% акцій.

ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» входить до групи Energy Standart, яку контролює бізнесмен Костянтин ГРИГОРІШИН.

Група VS Energy контролюється російським бізнесменом Олександром БАБАКОВИМ.