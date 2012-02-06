ФДМУ в січні отримав понад 2,4 млрд. грн. від приватизації – 24,3% річного плану

Фонд державного майна України (ФДМУ) в січні цього року отримав 2 млрд. 427 млн. грн. коштів від приватизації, що становить 24,3% річного плану надходжень від приватизації, повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

У січні ц.р. ФДМУ також отримав від оренди держмайна 75 млн. грн., що становить 11,6 % річного плану.

Нагадаємо, Фонд держмайна з початку року перерахував до державного бюджету 1 млрд. 932,1 млн. грн. від продажу 45,103% державного пакета ПАТ "Західенерго", а також 467,6 млн. грн. від реалізації 40,061% "Донецькобленерго". Річний план надходжень від приватизації на 2012 р. становить 10 млрд. грн., від оренди – 660 млн. грн.

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