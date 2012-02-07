VS Energy International Ukraine визнано переможцем конкурсу з продажу "Чернівціобленерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав VS Energy International Ukraine («ВС Енерджі Інтернейшнл Україна») переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 45% держпакету акцій ПАТ "Чернівціобленерго".

Як передає кореспондент УНІАН, під час аукціонних торгів, що відбулися сьогодні, 7 лютого, між двома учасниками конкурсу з продажу держпакету "Чернівціобленерго" - ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" (ЛЕО) і VS Energy International Ukraine - було проведено 7-крокове підвищення ціни з розміром одного кроку в 650 тис. грн., в результаті VS Energy International Ukraine запропонувала за 45% "Чернівціобленерго" найвищу ціну у 70 млн. грн., що на 5 млн. грн. більше початкової ціни (65 млн. грн. – УНІАН).

До цього ФДМУ були розкриті цінові пропозиції учасників конкурсу, відповідно до яких ЛЕО запропонувала за 45% "Чернівціобленерго" 65 млн. 450 тис. грн., другий учасник конкурсу запропонував за пакет, що приватизується, 65 млн. 100 тис. грн.

Нагадаємо, на участь у конкурсі з продажу 45% держпакету акцій ПАТ "Чернівціобленерго" надійшло дві заявки - від ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" (ЛЕО) і VS Energy International Ukraine ("ВС Енерджі Інтернейшнл Україна"). Обидві компанії були допущені до участі в конкурсі.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 14 грудня 2011 р. оголосив приватизаційний конкурс з продажу 45% держпакету акцій ПАТ «АЧ «Чернівціобленерго».

Конкурсні умови у даному конкурсі ідентичні конкурсним умовам з продажу держпакетів акцій інших енергокомпаній.

Довідка УНІАН. «Чернівціобленерго» в 2010 році скоротило чистий прибуток в 4,1 разу, порівняно з 2009 роком, – до 4,781 млн. грн. Статутний фонд «Чернівціобленерго» становить 14,195 млн. грн., номінал акції – 0,25 грн.

НАК «Енергетична компанія України» належать 70% акцій «Чернівціобленерго», VS Energy International N. V. (Нідерланди) – 21,97% акцій.

ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» входить до групи Energy Standart, яку контролює бізнесмен Костянтин ГРИГОРИШИН.

Група VS Energy контролюється російським бізнесменом Олександром БАБАКОВИМ.

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