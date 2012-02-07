Фондові біржі Європи і США знижуються через можливий дефолт Греції - експерти

Фондові біржі Європи і США у понеділок, 6 лютого, закрилися в червоній зоні на тлі побоювань щодо можливого дефолту Греції.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, вчорашній день був небагатим на макроекономічну статистику, тому інвестори стежили за новинами з Європи. Процес схвалення грецьким парламентом нових економічних реформ затягнувся, що, своєю чергою, збільшує ризик дефолту. У березні країну чекає платіж за держборгом у розмірі 15 млрд. доларів, для чого потрібен новий транш допомоги від ЄС, ЄЦБ, МВФ. Частина заходів уже була прийнята вчора, і сьогодні протягом дня може з`явитися інформація щодо ухвалення економічних реформ у Греції.

Аналітики відзначають, що з сьогоднішньої статистики варто звернути увагу на дані про торговий баланс Франції і промислове виробництво у Німеччині. Свої фінансові звіти сьогодні представлять такі компанії, як Coca-Cola, UBS, Western Union і BP. Окрім цього, в 17.00 за київським часом відбудеться виступ глави ФРС Бена БЕРНАНКЕ стосовно економічних перспектив США і фінансових ринків.

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