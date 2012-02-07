У травні розпочнеться приватизація обл- і міськгазів

Фонд державного майна України (ФДМУ) має намір у травні 2012 року почати приватизацію пакетів акцій підприємств з газопостачання і газифікації (міськ- і облгазів), які перебувають у власності держави.

Відповідний наказ ФДМУ з планом-графіком виставляння на продаж у 2012 році газорозподільних і газопостачальних компаній (№145 від 27 січня 2012 року) оприлюднено сьогодні на сайті відомства.

Згідно з документом, продаж компаній має початися в травні 2012 року, всього продажу підлягають 48 пакетів акцій від 1% до 26% статутного капіталу.

«На сьогоднішній день відбувається процес передачі акцій газових компаній Фонду державного майна, вже завершено передачу акцій 18 компаній», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю ухвалою від 10 жовтня 2011 р. доручив НАК «Нафтогаз України» передати державні пакети акцій 48 підприємств з газопостачання і газифікації (міськ- і облгазів) зі статутного капіталу компанії Фонду держмайна України для їх подальшої приватизації.

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