Експерти: акції українського агросектору на ВФБ показали вражаюче зростання

Майже всі акції українського агропромислового сектору на Варшавській фондовій біржі у понеділок, 6 лютого, продемонстрували вражаюче зростання.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс українських акцій WIGUKR у понеділок піднявся на 4,7%. Котирування Astarta додали 8,3%, Kernel - 8,6%, KSG Agro - 0,7%, Milkiland - 1,9%. При цьому акції Industrial Milk Company втратили 0,4%. Папери Coal Energy просіли на 1,2%, тоді як Sadovaya Group - зміцнилися на 1,7%. Котирування WESTA знизилися на 4,8%.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі у понеділок всі нафтогазові компанії торгувалися в плюсі. Cadogan Petroleum додав 3,2%, JKX Oil & Gas - 2,3%, Regal Petroleum - 0,4%. Торги паперами Ferrexpo закрилися зростанням котирувань на 2,0%. Водночас акції MHP просіли на 1,1%.