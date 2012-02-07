Ринок акцій ігнорує грецьку тему, але тиск продавців зберігається - експерт

Ринок акцій в даний час ігнорує грецьку тему, але тиск продавців зберігається.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

На його думку, «хоча зі слів політиків грецька "трагедія" вже мала завершитися або реструктуризацією, або дефолтом, тема Греція vs кредитори таки не завершилася нічим конкретним. Однак, всупереч переконанням коментаторів, інвестори знову визнали такий розвиток подій не дивним і не примітним - в результаті чого фондові індекси США завершили торговельну сесію понеділка, 6 лютого, в нулях, відігравши зниження першої половини дня».

При цьому, підкреслив П.ІЛЛЯШЕНКО, така поведінка ринку не спростовує поширеної тези про необхідність корекції перед поновленням висхідного руху. Більш важливе питання - це потенційна глибина корекції і потенціал подальшого зростання ринку. Комбінуючи варіанти відповідей на ці два питання, можна прийти до двох висновків: 1) ринки акцій завершують формування довгострокової вершини, 2) ринкам акцій належить швидка неглибока корекція.

Як вважає аналітик, другий варіант на даний момент є більш ймовірним. «Якщо ж ми помиляємося, і інвестори використовують поточне зростання для закриття довгих позицій - в такому випадку ринок акцій ще надасть можливість виходу під час відскоку, який неминуче настане за зниженням. Іншими словами, завдання інвесторів зараз - не передбачити зниження вартості акцій, а зайняти правильну позицію під час росту, що буде після зниження», - вважає він.