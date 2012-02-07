Експерт: учасники фондових ринків взяли тайм-аут в очікуванні рішення щодо Греції

Учасники торгів на фондових ринках взяли тайм-аут в очікуванні рішення щодо Греції.

Так прокоментувала агентству УНІАН поточну ситуацію на ринках акцій начальник аналітичного департаменту інвестиційної групи «УНІВЕР» Олена ЄВДОЧЕНКО.

Вона додала, що учасники торгів також очікують другий раунд LTRO (необмежене кредитування банків терміном на три роки за ставкою 1% річних), що проводиться ЄЦБ в кінці лютого. Крім того, вчора агентство Fitch знизило рейтинг найбільшого банку Італії Intesa Sanpaolo на один ступінь (з "А" до "А"), прогноз - "негативний".

Як наслідок, зазначила О.ЄВДОЧЕНКО, після безперервного шеститижневого зростання світових майданчиків початок поточного тижня ознаменувався невеликим зниженням фондових індикаторів. При цьому, підкреслила вона, «враховуючи порівняно високі рівні за фондовими індексами і невизначеність щодо «грецького питання», бажання учасників торгів зафіксувати прибуток виглядає цілком логічним».

Аналітик нагадала, що завдяки сильній макроекономічній статистиці по ринку праці американські фондові індикатори минулої п`ятниці завершили торги ростом в середньому на 1,5%. Індекси DJ й S & P 500 зуміли оновити локальні максимуми літа минулого року, а індекс Nasdaq Composite подолав рівні передкризового 2007 року.

У той же час, за словами О.ЄВДОЧЕНКО, «український фондовий індикатор не те що не наблизився до своїх максимальних значень попереднього року, а з жовтня минулого року торгується на мінімальних рівнях після літньої корекції 2011 року, не виходячи за межі коридору 1400-1600 пунктів».

На думку аналітика, поки що ряд факторів стримують зростання на ринках, а будь-які значущі новини для більш глибокої корекції вниз також відсутні.

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