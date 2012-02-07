ФДМУ у травні-липні виставить на продаж держпакети 48 міськ- і облгазів

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує почати продаж державних пакетів акцій газорозподільних і газопостачальних підприємств у травні п.р.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ, про це йдеться у затвердженому наказом Фонду № 145 від 27 січня 2012 р. плані-графіку виставляння на продаж даних підприємств.

Відповідно до затвердженого плану-графіку, у травні п.р. на продаж планується виставити держпакети ПАТ "Кримгаз" (23,99%), ПАТ "Сумигаз" (25,79%), ПАТ "Запоріжгаз" (25%), ПАТ "Луганськгаз" (26%), ПАТ "Тисменицягаз" (26%), ПАТ "Дніпропетровськгаз" (26%), ПАТ "Миколаївгаз" (25%), ПАТ "Херсонгаз" (20,83%), ПАТ "Полтавагаз" (26%), ПАТ "Київоблгаз" (8,24%), ВАТ "Гадячгаз" (26%), ПАТ "Кременчукгаз" (26%), ВАТ "Одесагаз" (4,97%), ПрАТ "Макіївкагаз" (1,62%), ПАТ "Харківміськгаз" (9,91%), ПАТ "Харківгаз" (17,7%).

У червні 2012 р. на продаж планується виставити ПАТ "Лубнигаз" (26%), ПАТ "Житомиргаз" (15,86%), ПАТ "Вінницягаз" (22,06 %), ПАТ "Івано-Франківськгаз" (25%), ПАТ "Чернівцігаз" (20,39%), ПАТ "Севастопольгаз" (25%), ПАТ "Рівнегаз" (7,6%), ПАТ "Закарпаттягаз" (6,34%), ПАТ "Львівгаз" (2,55%), ПАТ "Чернігівгаз" (13,25%), ПАТ "Бучачгаз" (3,87%), ПАТ "Кременецьгаз" (26%), ПАТ "Волиньгаз" (23,42%), ПАТ "Тернопільгаз" (0,71%), ПАТ "Тернопільміськгаз" (4,96%), ПАТ "Дніпрогаз" (1,2%).

У липні п.р. відповідно до затвердженого плану-графіку на продаж планується виставити ПАТ "Хмельницькгаз" (1%), ПАТ "Мелітопільгаз" (25%), ПАТ "Борщівгаз" (4,11%), ПАТ "Теребовлягаз" (26%), ПАТ "Коростишівгаз" (22%), ПАТ "Бережанигаз" (26,04%), ПАТ "Гусятингаз" (7,38%), ПАТ "Заліщикигаз" (1,51%), ПАТ "Збаражгаз" (7,59%), ПАТ "Монастириськгаз" (5,99%), ПАТ "Підволочиськгаз" (1,98%), ПАТ "Уманьгаз" (15,3%), ПАТ "Шепетівкагаз" (2,04%), ПАТ "Криворіжгаз" (7,01%), ПАТ "Чортківгаз" (2,7%), ПАТ "Зборівгаз" (10,97%).

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою від 10 жовтня 2011 р. доручив НАК «Нафтогаз України» передати державні пакети акцій 48 підприємств з газопостачання і газифікації (міськ- і облгазів) зі статутного капіталу компанії Фонду держмайна України для їх подальшої приватизації. Як і у разі з енергозабезпечуючими і енергогенеруючими компаніями, держава залишить у своїй власності 25%-й пакет акцій міськ- або облгазу.

При цьому там, де НАК «Нафтогаз України» належить менш як 25% акцій міськ- і облгазу, ці пакети реалізовуватимуться повністю.

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