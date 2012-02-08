Торги з продажу "Вінницяобленерго" перенесено на 13 лютого

Приватизаційний конкурс з продажу 50% державного пакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго" перенесено на 13 лютого 2012 р., повідомляє офіційне видання Фонду державного майна України (ФДМУ) "Відомості приватизації".

Як зазначає видання ФДМУ, початок конкурсу заплановано на 9:00.

Нагадаємо, заплановане на 3 лютого засідання конкурсної комісії з продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго", на якому в ході аукціонних торгів мав бути визначений покупець даного пакета, не відбулося через відсутність кворуму.

13 лютого на 11:00 також заплановано проведення конкурсу з продажу 50% "Закарпаттяобленерго", торги по якому також раніше не відбулися через відсутність кворуму в конкурсній комісії.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ допустив до участі в конкурсі з продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго" всі три компанії, що подали заявки на конкурс, - ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» ("ЛЕО"), VS Energy International Ukraine ("ВС Енерджі Інтернейшнл Україна") і ПАТ "Львівобленерго".

ФДМУ 14 грудня 2011 р. оголосив приватизаційний конкурс з продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго". Початкова вартість пакетів акцій ПАТ "Вінницяобленерго", що виставляються на продаж, становить 167 млн. 650 тис. грн.