Велика грецька стіна врятує Європу?

Поглядаючи на Америку

До кінця січня на фондових ринках склалася сприятлива для зростання ситуація. Питання з грецьким боргом на той момент відійшло на другий план, макроекономічні новини зі США і Європи залишалися рівними, навіть незважаючи на деякі розчарування, а інвестори просто втомилися від одержаного раніше негативу і вирішили ставити на підвищення акцій.

Як відзначила начальник аналітичного департаменту інвестиційної групи «УНІВЕР» Олена Євдоченко, світові фондові майданчики успішно завершили січень, залишаючись у рамках зростаючого тренду. Американські фондові індикатори виросли за місяць в середньому на 5,3%, європейські – на 4,8%, російський – на 7,8%, український ринок акцій – на 3,5%. При цьому американські фондові індикатори на кінець січня торгувалися на рівні літа 2011 року – це максимальні значення від початку 2009 року.

Цікаво і нетипово для вже тривалого періоду показав себе на рубежі січня-лютого український фондовий ринок. Почавши зростання в останні дні січня, він протримався цілих шість сесій поспіль, випереджаючи при цьому за темпами зростання західні біржі. Прикметно, що до кінця січня вітчизняні гравці зорієнтувалися на внутрішній драйвер, тобто на корпоративну звітність українських «голубих фішок». Очікувана на початку лютого публікація даних вітчизняних компаній, а також плани держави щодо приватизації енергокомпаній підштовхнули інвесторів до купівлі акцій деяких «яскравих» емітентів, що й стало причиною зростання ринку загалом.

Зокрема, повідомляє аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко, 31 січня українському ринку акцій знову вдалося стати сильнішим за глобальні біржі – і знову завдяки вибірковому попиту учасників. Услід за інтересом до паперів компанії «Мотор Січ» ринок узявся за акції генерації на тлі повідомлення про ймовірну приватизацію «Центренерго» і «Донбасенерго» вже у першому півріччі 2012 року. «Таким чином, можна лише констатувати повернення життя на український ринок акцій. Що не дивно, об`єктом попиту стають акції з найсильнішими ринковими позиціями (ліквідність, прибуток і корпоративне майбутнє)», – вважає аналітик.

Водночас, відзначив П.Ільяшенко, події на зарубіжних майданчиках розгорталися не так сприятливо для покупців. Хоча фондовим індексам США 31 січня знову вдалося втриматися від глибокої корекції, економічні дані все ж таки почали розчаровувати. При цьому джерелом розчарування слугувала не так динаміка макропоказників, як невідповідність завищеним очікуванням ринку. Єдиним позитивним сюрпризом стало зростання китайського індексу ділової активності PMI.

Перший торговий тиждень лютого на світових біржах, зокрема українських, завершився вельми позитивно. США повернули собі роль «головного притулку оптимістів», опублікувавши доволі обнадійливу статистику по ринку праці.

Як відзначають аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ», фондові ринки США і Європи у п`ятницю, 3 лютого, зафіксували значне зростання на тлі сильної статистики по ринку праці США. Індекс Stoxx-600 додав 1,7%, S&P 500 – 1,5%. Кількість нових робочих місць у січні, за винятком сільгоспсектору, становила 243 тис., істотно перевищивши консенсус-прогноз. Рівень безробіття знизився на 0,2 пункта – до 8,3%. Ринки чекають подальшого зниження рівня безробіття у США. Також за результатами тижня український індекс UX зріс на 5,7%, продемонструвавши найзначніше тижневе зростання з грудня 2011 року.

З Америки – у греки

Поточний тиждень лютого почався не так оптимістично. Новини зі США, навіть надпозитивні, змогли тільки пом`якшити рівень падіння ринків, оскільки негатив із Європи, а саме – з Греції, з новою силою проявив себе. Нинішня ситуація вкотре довела, що невирішені і відкладені на найближче майбутнє проблеми не розсмоктуються самі собою, вони з часом лише посилюються і залишаються все тими ж – але серйознішими – проблемами.

За словами аналітиків ІГ «АРТ КАПІТАЛ», ситуація з переговорами у Греції затягує ухвалення рішення про виділення країні чергового траншу допомоги у розмірі 130 млрд. євро. Очевидно, вся увага ринку буде прикута до цього питання, оскільки 20 березня Греція повинна погасити 14,5 млрд. євро за облігаціями. Також у четвер, 9 лютого, очікується підписання завершальної угоди про реструктуризацію боргу країни.

Аналітики ІГ «АРТ КАПІТАЛ» вважають, що увага інвесторів у понеділок, 6 лютого, змістилася на розв`язання боргової кризи у Греції. Однак провідні світові індекси цього дня знизилися несуттєво: американський S&P 500 – на 0,04%, європейський Stoxx 600 – на 0,1%. Трійка (МВФ, ЄК і ЄЦБ) і уряд Греції ведуть переговори щодо надання країні чергового траншу фінансової допомоги в обмін на вжиття жорстких фіскальних заходів задля скорочення дефіциту бюджету.

Як бачимо, позитивний імпульс від економіки США зміг утримати фондові ринки від падіння, спровокованого нездатністю уряду Греції адекватно оцінювати ситуацію, що склалася. Своєю чергою, інвестори вже давно готові до найгірших новин на «грецькому фронті», тому слабо реагують на новини з цього боку. Проте український ринок цінних паперів на початку поточного тижня також перервав шестиденне зростання і почав коректуватися.

Фондові ринки наразі «зависли», що у нинішній ситуації цілком виправдано. І «бики», і «ведмеді» вирішили почекати вже близьких результатів переговорів щодо грецького боргу. І перші, і другі готові як до дефолту, так і до несподіваних сюрпризів, які, скоріш за все, можуть полягати лише в черговому і дуже короткочасному зволіканні з вирішенням питання. Песимісти і оптимісти фондових ринків зараз вибудовують кожен свою стратегію і чекають (у найбільш короткостроковій перспективі) найближчого четверга.

О.Євдоченко вважає, що учасники торгів узяли тайм-аут в очікуванні рішення щодо Греції. Вона додала, що учасники торгів також чекають другий раунд LTRO (необмежене кредитування банків строком на три роки за ставкою 1% річних), який проводить ЄЦБ наприкінці лютого. Крім того, 6 лютого агентство Fitch знизило рейтинг найбільшого банку Італії Intesa Sanpaolo на один ступінь (з "А" до "А-"), прогноз – "негативний".

Як наслідок, відзначила О.Євдоченко, після безперервного шеститижневого зростання світових майданчиків початок поточного тижня ознаменувався невеликим зниженням фондових індикаторів. При цьому, враховуючи відносно високі рівні за фондовими індексами і невизначеність щодо «грецького питання», бажання учасників торгів зафіксувати прибуток виглядає цілком логічним. Водночас український фондовий індикатор не те що не наблизився до своїх максимальних значень попереднього року, а з жовтня торгується на мінімальних рівнях після літньої корекції, не виходячи за межі коридору 1400-1600 пунктів. На думку аналітика, поки що низка чинників стримує зростання на ринках, але й якихось значущих новин для глибшої корекції вниз також немає.

Ми вже говорили про те, що інвестори вже виробили певний імунітет до боргових проблем Євросоюзу і мляво реагують на відповідні новини. Так, вважає П.Ільяшенко, ринок акцій наразі ігнорує грецьку тему, але тиск продавців зберігається. На його думку, «хоча зі слів політиків грецька «трагедія» вже мала б закінчитися або реструктуризацією, або дефолтом, тема Греція vs кредитори все-таки не завершилася нічим конкретним. Проте, всупереч переконанням коментаторів, інвестори знову визнали такий розвиток подій не дивовижним і не прикметним, внаслідок чого фондові індекси США завершили торгову сесію понеділка, 6 лютого, в нулях, відігравши зниження першої половини дня».

При цьому, наголосив П.Ільяшенко, така поведінка ринку не спростовує поширеної тези про необхідність корекції перед відновленням висхідного руху. Важливіше питання – це потенційна глибина корекції і потенціал подальшого зростання ринку. Комбінуючи варіанти відповідей на ці два питання, можна дійти двох висновків: 1) ринки акцій закінчують формування довгострокової вершини; 2) ринки акцій чекає швидка неглибока корекція.

Як вважає аналітик, другий варіант на цей момент є вірогіднішим. «Якщо ж ми помиляємося і інвестори використовують поточне зростання для закриття довгих позицій – у такому разі ринок акцій ще дасть можливість виходу під час відскоку, який неминуче послідує за зниженням. Іншими словами, завдання інвесторів зараз не передбачити зниження вартості акцій, а зайняти правильну позицію в ході зростання, яке прийде слідом за зниженням», – вважає він.

Побудувати стіну – і забутися...

Час підбити підсумки всього сказаного вище. Наразі ситуація з грецьким боргом склалася патова. Але, на відміну від шахових правил, у найближчий четвер лише один хід будь-якої зі сторін (але радше спільний) може врятувати ситуацію, оскільки «нічия» тут недоречна. Інакше – «мат» на половині грецької шахівниці означатиме беззастережний дефолт країни і, знову всупереч шаховим правилам, «шах» для сторони протилежної. Певний парадокс у такому випадку пояснюється тим, що в цій партії противників немає, оскільки гравці намагаються грати начебто в один бік.

З іншого погляду, суперники у цій грі все ж таки прагнуть обіграти один одного. Так, складається враження, що ЄС будь-що намагається залишити в єврозоні державу, яка не так уже цього й прагне. Зокрема, демократичним, звичайно ж, шляхом, було усунено попередній уряд Греції. Останнє, серед іншого, ініціювало вирішення питання перебування держави у єврозоні на всенародному референдумі.

Новий уряд Греції всіляко демонструє готовність до співпраці з лідерами ЄС (тобто головними донорами) в плані отримання фінансової допомоги. Не відмовляючись від сотень мільярдів євро, нова влада Греції, як і попередня, виявилася абсолютно не здатною до конструктивного ведення переговорів. Навіть більше, країна дуже хоче одержати запропоновані гроші, але при цьому категорично проти контролю над її фінансами. Тому, як мовилося вище, ситуацію, що склалася, без перебільшення можна охарактеризувати як патову.

Хочеться, звичайно, помилитися у своїх прогнозах. Проте наразі єдиним конкретним кроком Греції стало більш ніж дивне рішення побудувати стіну на кордоні з Туреччиною для захисту Євросоюзу від нелегальних іммігрантів. Проект так собі, дрібний – стіна протяжністю з десяток кілометрів вартістю 3 млн. євро. Але в чому сенс? Невже Греція, вичерпавши цивілізовані способи домовитися з ЄС, намагається довести Німеччині, Франції і іже з ними, що зможе стати надійним форпостом Європи у захисті від нелегалів? Чи, власне, іммігранти – головна причина грецької кризи, впоравшись з якою країна подолає й саму кризу?

Звичайно, останнім часом і лідери Євросоюзу дивують підтримкою безглуздих проектів, зокрема, різних «газових потоків» з Росії, які, втім, набагато дорожчі за грецьку стіну. Але навіть на цьому тлі ініціатива Греції якась надто вже нездорова. Особливо зважаючи на те, що країна у переддефолтному стані, грошей немає навіть на соціальні виплати, справді серйозні питання не вирішено і так далі.

Ну і, оскільки історично Греція до певної міри є колискою європейської цивілізації, не зайвим буде пригадати історію подібних стін. Так, побудована ще до нашої ери Велика китайська стіна, яка, на заздрість нинішній Греції, простяглася на тисячі кілометрів, повинна була захищати підданих Китайської імперії від експансії варварів. Ще одна споруда – Берлінська стіна – ще не стерлася з пам`яті, тому немає сенсу нагадувати, для чого вона була збудована.

Усі «стіни» були покликані розділяти протилежні з погляду «будівельників» світи. У чому ж тоді сенс нинішньої грецької ідеї?

Вочевидь, розумом Грецію не збагнути, і залишається тільки чекати найближчого четверга, коли ситуація проясниться. Греція або залишиться в ЄС, або Євросоюз, остаточно розчарувавшись, уже зі свого боку побудує стіну (віртуальну, звичайно) на кордоні з нею. Дефолт не дрімає…

Олег Коберник (УНІАН)