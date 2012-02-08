На фондових ринках у вівторок переважали песимістичні настрої – експерти

На фондових ринках у вівторок, 7 лютого, протягом усього дня переважали песимістичні настрої.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

В першу чергу, за словами аналітиків, негатив був пов`язаний з браком будь-яких зрушень у грецьких переговорах. Учора уряд і опозиція країни продовжували обговорювати нові заходи бюджетної економії, що є умовою отримання траншу допомоги від ЄС, ЄЦБ, МВФ.

Як відзначають аналітики, погані новини у вівторок надійшли і з Китаю. Так, міністерство промисловості країни прогнозує зниження промислового виробництва у 2012 році. Крім того, тиск на індекси чинили дані про зниження промислового виробництва Німеччини на 2,9% у грудні. Не порадував інвесторів і квартальний звіт банку UBS, який виявився гіршим за очікування.

На думку аналітиків, з сьогоднішньої статистики варто звернути увагу на дані щодо торгового балансу Німеччини. Свої квартальні звіти сьогодні публікують CISCO Systems і Visa.

Аналітики повідомляють, що торги на українських фондових ринках у вівторок завершилися поблизу нульових позначок. Згідно з результатами дня, індекс Української біржі зріс на 0,19% - до 1547,51 пункта, а індекс ПФТС – на 0,20%, до 581,34 пункта. Серед підприємств індексного кошика на Українській біржі лідерами зростання стали акції «Мотор Січі» (+2,48%) і Алчевського металургійного комбінату (+1,57%). Водночас найбільше зниження показали папери Ясиновського КХЗ (-2,09%) і «Азовсталі» (-1%).

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