Позитивний тон торгам акціями у середу задавали новини з Греції - експерт

Позитивний тон торгам акціями в середу, 8 лютого, задавали новини з Греції.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомив аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр КУШНАРЬОВ.

За його словами, торги на українському біржовому ринку в середу проходили на позитивній території. У пресі з`явилися коментарі одного з грецьких чиновників щодо перипетій переговорів з приватними кредиторами. Чиновник запевнив, що компромісне рішення вже практично вироблено і що переговори підходять до фінальної стадії. Крім того, було відзначено, що Греція близька до остаточного узгодження умов отримання фінансової допомоги від міжнародних інституцій.

Як підкреслив О.Кушнарьов, «успіхи в переговорах з кредиторами і чиновниками з ЄС і МВФ дозволять більш чітко окреслити фінансові перспективи Греції та послабити побоювання з приводу неконтрольованого дефолту держави. Зниження невизначеності з даної проблеми в середу було зустрінуте з оптимізмом, що вилилось у зростання зарубіжних індексів, а разом з ними індексу Української біржі».

Аналітик сказав, що додатковою підмогою для ринкового зростання послужили запевнення глави ФРС Бена Бернанке в тому, що фінрегулятор буде і далі вживати всіх заходів для того, щоб убезпечити американську економіку від наслідків боргової кризи в єврозоні. Результати розміщення німецьких держоблігацій, що носили в цілому нейтральний характер, не мали в середу помітного впливу на динаміку ринку.

Як зазначив О.Кушнарьов, за відсутності важливої ​​зарубіжної макростатистики вітчизняний ринок більшу частину сесії провів у бічному русі при низьких торговельних оборотах. Найбільше зростання в індексному кошику Української біржі було зафіксовано в акціях "Укрнафти", які подорожчали на 2,08% на тлі геополітичних ризиків, що тримають нафтові котирування на високому рівні. Краще від інших виглядали папери коксохімічних підприємств, «Донбасенерго» (+1,53%), «Стиролу» (+1,37%).

За інформацією аналітика, із втратами у першому ешелоні завершили день акції вагонобудівників. Призупинення дії сертифіката на вагонне лиття Кременчуцького сталеливарного заводу загрожує втратою російського ринку збуту для підприємств галузі. Папери Стаханівського ВСЗ впали на 1,00%, Крюківського ВСЗ - на 0,86%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 8 лютого, підвищився на 0,44% - до 583,87 пункту. Загальний обсяг торгів склав 333 млн. 595 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 0,63% - до 1557,31 пункту. Загальний обсяг торгів склав 70 млн. 800 тис. грн., із них на терміновому ринку - 35 млн. 380 тис. грн.

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