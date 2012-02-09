ВР спростила порядок придбання акцій «Нафтогазу»

Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення зміни до статті 23 Закону України “Про акціонерні товариства” (№7509).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 258 із 416 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до Статті 23: «у разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів, за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у випадках, передбачених законом)».

В пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що відповідні зміни спростять порядок збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” та придбання акцій Компанії.