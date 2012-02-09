Клюєв: потрібно прискорити розв’язання ситуації навколо універмагу «Україна»

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ вважає, що необхідно швидко розібратися з ситуацією навколо рейдерського захоплення універмагу «Україна» (м. Київ).

Про це він заявив на засіданні Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств, повідомила УНІАН прес-служба А.КЛЮЄВА.

За даними комісії, минулого року були порушені права мажоритарного акціонера універмагу, якому належать 92,7515% статутного капіталу (шведська компанія "Квінн Холдінгс Свіден АБ"), оскільки в листопаді 2011 р. групою осіб протиправно було захоплено контроль над діяльністю універмагу. В результаті накладено арешт на все майно компанії "Квінн Холдінгс Свіден АБ" на території України, зокрема й на акції «Універмагу «Україна». Також, за даними комісії, заблоковано виконання рішень чотирьох загальних зборів акціонерів і наглядової ради товариства про зміну директора. Новопризначений керівник не може потрапити до офісних приміщень універмагу. Крім того, колишнє керівництво універмагу не передає печатку і документи товариства.

Це стало можливим в результаті винесення Господарським судом м. Києва семи постанов, якими заборонено вносити зміни до Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб підприємців.

Крім того, за даними комісії, на підставі підроблених документів колишнім керівництвом універмагу здійснюється спроба стягнути з підприємства 45 млн. дол.

Учасники засідання ухвалили рішення про необхідність проведення детальної перевірки дій чиновників районної адміністрації, суддів і представників правоохоронних органів із залученням представників центральних органів виконавчої влади і Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, акціонери ВАТ «Універмаг «Україна» (Київ) на позачергових зборах 7 листопада 2011 р. внесли зміни до керівного складу компанії.

Збори були скликані на вимогу мажоритарного акціонера - шведської компанії «Квінн Холдінгс Свіден АБ» (Quinn Holdings Sweden AB.

За рішенням акціонерів, директора підприємства Ларису ЯНЕЗ ПУГА було усунуто від виконання своїх обов`язків, а виконуючим обов`язки директора призначено Ростислава ЛЕВІНЗОНА.

Також відбулися зміни у складі наглядової ради і ревізійної комісії товариства.

Рішення про проведення позачергових загальних зборів було ухвалене «Квінн Холдінгс Свіден АБ» у зв`язку з необхідністю вирішення невідкладних питань управління товариством і, зокрема, формування нового складу його органів.

«У мажоритарного акціонера виникли істотні складнощі у взаєморозумінні з нинішнім керівництвом товариства, що, на його думку, не відповідало його інтересам і ставило під загрозу реалізацію його законних прав», - говориться в прес-релізі компанії.