Нові грецькі домовленості поки не є важливою подією - експерт

Нові грецькі домовленості поки що не є ні подією, ні тим більше важливою подією.

Так прокоментував агентству УНІАН поточну ситуацію на фондових ринках аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він підкреслив, що «переговорний процес закінчиться лише ратифікацією будь-яких домовленостей законодавчою гілкою влади, і вже тоді буде закріплений позитивною реакцією ринку. Поки ж немає ні першого, ні другого, а загальна концепція все ще має характер «показового покарання», але не серйозного підходу до вирішення проблеми економічного зростання».

Таким чином, на думку аналітика, поточний новинний фон не є перешкодою на шляху у м`якій корекції, яка все ще визначає настрої гравців. При цьому, хоча можливість зростання вартості ризикових активів у другій половині торговельної сесії п`ятниці (за прикладом всіх чотирьох днів тижня) не виключена, проте, інвесторам не варто робити агресивну ставку на внутрішньоденний розворот індексів, оскільки сьогодні ринки мають великий потенціал для зниження .

Як зазначив П.ІЛЛЯШЕНКО, в четвер динаміка глобальних ринків не відрізнялася свіжістю і новизною: у першій половині дня переважала слабкість, у другій половині активнішими були покупці. У результаті фондові індекси США ось уже чотири дні поспіль повторюють один і той же патерн, причому ранкове зниження ф`ючерсів на індекс S & P 500 робить його повторення ймовірним і сьогодні.

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