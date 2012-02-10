Експерти: статистика по ринку праці США сприятливо позначилася на настроях інвесторів

Статистика по ринку праці США, що вийшла у четвер, 9 лютого, засвідчила зниження числа первинних звернень за допомогою у зв’язку з безробіттям, що своєю чергою сприятливо позначилося на настроях інвесторів.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ». Крім того, відзначають аналітики, Банк Англії залишив ключову ставку на поточному рівні, водночас обсяг програми викупу активів буде збільшено на 50 млрд. фунтів. ЄЦБ також не змінював відсоткову ставку. В ході прес-конференції глава ЄЦБ Маріо ДРАГИ заявив про збереження попередніх сигналів стабілізації економіки єврозони, але при цьому понижувальні ризики все ще існують.

За словами аналітиків, оптимістичні настрої на світових фондових ринках у четвер були пов`язані з тим, що грецькому уряду нарешті вдалося домовитися з приводу більш жорстких економічних реформ у країні. Проте остаточного рішення щодо питання надання Греції наступного траншу ще немає. Учора ввечері відбулася зустріч міністрів фінансів єврозони, на якій лідери країн регіону відклали голосування щодо надання країні пакету фінансової допомоги.

Аналітики повідомляють, що, незважаючи на позитивний зовнішній фон, українські індекси у четвер перебували в червоній зоні фактично впродовж усього дня. В результаті торги на вітчизняних фондових майданчиках завершилися зі змішаною динамікою. Індекс Української біржі впав на 1,09% - до 1540,27 пункта, а індекс ПФТС зріс на 0,07% - до 584,29 пункта. Серед підприємств індексного кошика Української біржі лідерами зниження стали акції «Донбасенерго» (-3,61%) і Стахановського вагонобудівного заводу (-3,27%).

На думку аналітиків, серед сьогоднішньої статистики варто звернути увагу на дані по торговому балансу Китаю і США, індекс споживчих цін з Німеччини та індекс споживчої довіри зі США.

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