«Львівобленерго»: ФДМУ намагається не допустити компанію до конкурсу по «Вінницяобленерго»

ПАТ «Львівобленерго» заявляє, що певні чиновники Фонду державного майна намагаються не допустити компанію до повторного конкурсу з продажу 50% держпакету енергопостачальної компанії «Вінницяобленерго».

Про це УНІАН заявив представник «Львівобленерго» Олександр САГУРА.

За його словами, станом на сьогоднішній день компанія ще не одержувала офіційного запрошення від ФДМУ взяти участь у торгах, які, як відомо, заплановані на 9.00 понеділка, 13 лютого. О.Сагура пояснив, що запрошення є підставою для того, щоб компанія-претендент зареєструвалася для участі в торгах і стала їх повноправним учасником.

«На даний момент такого запрошення нам не надходило, а враховуючи те, що вже кінець п`ятниці, у нас є підстави вважати, що і не надійде», - сказав О.Сагура, відзначивши при цьому, що неодноразові звернення «Львівобленерго» до чиновників Фонду, причетних до організації торгів, з вимогою надіслати запрошення просто ігноруються.

«У нас є інформація і розуміння, що в такій ситуації «Львівобленерго» буде просто не допущене до участі в торгах у понеділок», - сказав О.Сагура.

У зв`язку з цим він також відзначив, що на попередні зірвані торги «Львівобленерго» одержувало офіційне запрошення завчасно – за три робочих дні до торгів.

«Ймовірно, хтось у Фонді не хоче, щоб у торгах була максимальна кількість учасників і держава одержало найбільшу ціну за пакет цього обленерго», - підсумував О.Сагура.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого засідання конкурсної комісії з продажу 50% держпакету акцій ПАТ "Вінницяобленерго", на якому в ході аукціонних торгів мав бути визначений покупець цього пакету, не відбулося через брак кворуму.

У зв`язку з цим ФДМУ переніс проведення конкурсу на понеділок, 13 лютого.

До участі у первинному конкурсі були допущені ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» ("ЛЕО"), VS Energy International Ukraine ("ВС Енерджі Інтернейшнл Україна") і ПАТ "Львівобленерго".

Довідка УНІАН. ФДМУ 14 грудня 2011 р. оголосив приватизаційний конкурс із продажу 50% держпакету акцій ПАТ "Вінницяобленерго".

Початкова вартість пакетів акцій ПАТ "Вінницяобленерго", що виставляються на продаж, становить 167 млн. 650 тис. грн.