ФДМУ не допустив «Львівобленего» до участі у конкурсі по «Вінницяобленерго»

Фонд державного майна України переглянув своє попереднє рішення і відмовився допустити до участі у приватизаційному конкурсі з продажу 50% акцій ПАТ «Вінницяобленерго» одного з раніше допущених учасників – ПАТ «Львівобленерго».

Як повідомляє офіційний сайт ФДМУ, дане рішення було прийнято фондом на підставі протесту Генеральної прокуратури України, що зупинив раніше прийняті ФДМУ рішення про допуск на конкурс по «Вінницяобленерго» трьох учасників, одним з яких було «Львівобленерго».

У протесті Генпрокуратури зазначається, що «положенням про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств орган приватизації має право витребувати від потенційного покупця інші документи і відомості, потрібні для з`ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану». У свою чергу, «неподання потенційним покупцем таких документів є підставою для не допуску органом приватизації потенційного покупця до участі у конкурсі».

Як зауважили у ФДМУ, з урахуванням протесту Генпрокуратури робочою групою було проведено повторне засідання з перевірки підтвердних документів компаній, які подали заявки на участь у конкурсі з продажу 50% "Вінницяобленерго", і прийнято рішення щодо додаткової їхньої перевірки.

За її результатами встановлено, що до участі у конкурсі можуть бути допущені лише два із трьох його учасників - ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" та ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна".

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 13 лютого, о 9.00 у Фонді держмайна має відбутися конкурс з продажу 50% акцій ПАТ "Вінницяобленерго". До участі у ньому ФДМУ були допущені ПАТ "Львівобленерго", ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання", ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна". Початкова вартість державного пакета акцій "Вінницяобленерго" становить 167 млн. 650 тис. грн.

Водночас «Львівобленерго» станом на 18.00 10 лютого, тобто, на момент закінчення робочого дня і тижня, так і не отримала офіційного запрошення конкурсної комісії Фонду держмайна з продажу держпакета акцій «Вінницяобленерго», на підставі якого компанія може бути допущена до торгів.

Отримати офіційний коментар глави ФДМУ Олександра РЯБЧЕНКА або когось із керівництва фонду агентству УНІАН не вдалося.

3 лютого засідання конкурсної комісії з продажу 50% акцій "Вінницяобленерго", на якому в ході аукціонних торгів повинні були визначити покупця даного пакета, не відбулося через відсутність кворуму.

У зв`язку з цим ФДМУ переніс проведення конкурсу на понеділок, 13 лютого.

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