"Львівобленерго" не допустили до участі у конкурсі з продажу "Вінницяобленерго"

Представники ПАТ "Львівобленерго" не були сьогодні допущені до участі у торгах з продажу 50% пакету акцій енергозабезпечуючої компанії "Вінницяобленерго".

Як передає кореспондент УНІАН, за 15 хвилин до початку торгів представникам компанії було винесено документ з рішенням робочої групи конкурсної комісії, згідно з яким "Львівобленерго" не допускається до конкурсу на підставі повторної перевірки документів компанії. Документ датовано 10 лютого.

Як прокоментував журналістам представник "Львівобленерго" Роман САЗОНОВ, компанія має намір звернутися до суду з вимогою визнати результати сьогоднішнього конкурсу недійсними. При цьому він не виключив, що такий позов буде заявлено вже у першій половині дня.

Р.САЗОНОВ відзначив, що в обґрунтуванні позову буде зазначено, що дії конкурсної комісії є неправомірними, оскільки сьогоднішній конкурс не є новим конкурсом, а є перенесеним конкурсом з 3 лютого, до участі у якому компанію було допущено без якихось зауважень з боку комісії.

Окрім того, у позові буде відзначено, що про рішення щодо недопуску до участі у торгах "Львівобленерго" було офіційно повідомлено лише за 15 хвилин до початку конкурсу, коли представникам компанії на руки під підпис було видано відповідний документ. Це, на думку Р.САЗОНОВА, значно звузило можливості компанії обстоювати свої інтереси к правовому полі згідно з чинним законодавством.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України переглянув своє попереднє рішення і відмовився допустити до участі у приватизаційному конкурсі з продажу 50% акцій ПАТ «Вінницяобленерго» одного з раніше допущених учасників – ПАТ «Львівобленерго».

За інформацією офіційного сайту ФДМУ, таке рішення було ухвалене фондом на підставі протесту Генеральної прокуратури України, яка зупинила раніше прийняті ФДМУ рішення про допуск на конкурс щодо «Вінницяобленерго» трьох учасників, одним з яких було «Львівобленерго».

У протесті Генпрокуратури наголошується, що «положенням про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств орган приватизації має право витребувати від потенційного покупця інші документи і відомості, необхідні для з`ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану». У свою чергу, «неподання потенційним покупцем таких документів є підставою для недопуску органом приватизації потенційного покупця до участі в конкурсі».

Як повідомили УНІАН 11 лютого у ФДМУ, з урахуванням протесту Генпрокуратури робочою групою було проведене повторне засідання з перевірки підтверджуючих документів компаній, які подали заявки на участь у конкурсі з продажу 50% "Віннияаобленерго", і ухвалено рішення про додаткову їх перевірку.

За її результатами встановлено, що до участі у конкурсі можуть бути допущені тільки два з трьох його учасників - ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" і ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна".

Довідка. УНІАН. ФДМУ 14 грудня 2011 р. оголосив приватизаційний конкурс з продажу 50% держпакету акцій ПАТ "Вінницяобленерго".

Початкова вартість пакетів акцій ПАТ "Вінницяобленерго", що виставляються на продаж, становить 167 млн. 650 тис. грн.

Третього лютого засідання конкурсної комісії з продажу 50% держпакету акцій ПАТ "Вінницяобленерго", на якому на аукціонних торгах мав бути визначений покупець даного пакету, не відбулося через відсутність кворуму.

У зв`язку з цим ФДМУ переніс проведення конкурсу на понеділок, 13 лютого.

До участі у первинному конкурсі були допущені ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» ("ЛЕО"), VS Energy International Ukraine ("ВС Енерджі Інтернейшнл Україна") і ПАТ "Львівобленерго".