«Енергетичну Україну ТВ» визнано переможцем конкурсу з продажу "Закарпаттяобленерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав ТОВ «Енергетична Україна ТВ» переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго".

Як передає кореспондент УНІАН, реалізаційна ціна держпакета 50% "Закарпаттяобленерго" становила 140 млн. 700 тис. грн.

Під час аукціонних торгів, що відбулися сьогодні, 13 лютого, між двома учасниками конкурсу з продажу держпакета "Закарпаттяобленерго" - ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» (ЛЕО) і ТОВ «Енергетична Україна ТВ» - було проведено 4-крокове підвищення ціни з розміром одного кроку в 1 млн. 400 тис. грн., внаслідок чого «Енергетична Україна ТВ» запропонувало за 50% "Закарпаттяобленерго" найвищу ціну в 140 млн. 700 тис. грн., що на 5 млн. 700 тис. грн. більше за початкову ціну (135 млн. грн. – УНІАН).

До цього ФДМУ були розкриті цінові пропозиції учасників конкурсу, відповідно до яких ЛЕО запропонувала за 50% "Закарпаттяобленерго" 135 млн. грн., «Енергетична Україна ТВ» запропонував за пакет 135 млн. 100 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2011 року ФДМУ виставив на продаж 50% державних акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго". Початкова ціна держпакета акцій - 135 млн. грн. Конкурс з продажу 50% "Закарпаттяобленерго" мав відбутися 20 січня 2012 року. ФДМУ допустив до участі в конкурсі обидві компанії, що подали заявки - ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» і ВАТ«Енергетична Україна ТВ».

Проте намічене на 20 січня засідання конкурсної комісії з продажу 50% держпакета акцій "Закарпаттяобленерго", під час якого мав бути визначений покупець цього пакету, не відбулося через відсутність кворуму, і конкурс було перенесено на 13 лютого.

ПАТ «Закарпаттяобленерго» є монопольним постачальником електроенергії в Закарпатській області.

Державі належать 75% акцій компанії, які передано до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України». 10,53% акцій компанії належали VS Energy International N.V. (Нідерланди).

У грудні 2011 р. Антимонопольний комітет України надав дозвіл ПАТ «Житомиробленерго» на придбання більш як 50% в статутному капіталі «Енергетична Україна ТВ» (м. Київ). ПАТ «Житомиробленерго» входить до групи VS Energy, що контролюється російським бізнесменом Олександром БАБАКОВИМ.

ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» входить до групи Energy Standart, що контролюється російським бізнесменом Костянтином ГРИГОРИШИНИМ.