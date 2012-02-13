Сьогодні зранку спостерігається помірне зростання вартості акцій - експерт

Сьогодні вранці спостерігається помірне зростання вартості ризикових активів у відповідь, як це здається, на прийняття грецькою стороною умов надання фінансової допомоги.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Однак, за його словами, «якби ми говорили про остаточне рішення грецької проблеми, зростання ринків акцій напевно перевищувало би кілька відсотків. Також варто пам`ятати, що питання грецьких голосувань не було головним фактором, який стримує зростання фондових індексів на попередньому тижні. Тому, поки ф`ючерси на індекс S & P 500 торгуються під рівнем 1350 пунктів, можна говорити про те, що ринки акцій знаходяться в стані м`якої корекції (консолідації)».

Таким чином, вважає аналітик, для українських гравців ситуація понеділка нічим принциповим не відрізняється від подій минулого тижня. Інвесторам, орієнтованим на довгостроковий і середньостроковий період, варто зберігати структуру своїх портфелів без змін, а гравцям, орієнтованим на короткостроковий часовий період - слідувати за глобальними майданчиками.

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