Український фондовий індекс UX минулого тижня впав на 3,9% – експерти

Український фондовий індекс UX за підсумками минулого тижня впав на 3,9%.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ». Як відзначають аналітики, індекс UX у п`ятницю, 10 лютого, знизився на 3% при обсязі торгів акціями 72 млн. грн., який виявився вищим за середньодобовий показник лютого (68 млн.). Хоча падіння індексу виявилося максимальним у поточному році, з початку року UX – усе ще «в плюсі» (+2,4%). Після припинення руху вагонів українського виробництва в РФ серед лідерів падіння опинилися вагонобудівники: Крюківський ВБЗ (-9%) і Стахановський ВБЗ (-8,5%). Хоча КВБЗ у січні наростив випуск вагонів на 24%, у лютому падіння виробництва у зв`язку з аварією у Росії може виявитися значним.

За словами аналітиків, незважаючи на заворушення, що тривають в Афінах, парламент Греції у неділю вжив заходів для зміцнення бюджету, які дозволять країні уникнути дефолту. 199 парламентарів проголосували «за» і 74 – «проти». Таким чином, прем`єр-міністр Греції Лукас ПАПАДЕМОС дістав підтримку, яка дає йому право продовжувати реформи, узгоджені з ЄС і МВФ в обмін на допомогу у розмірі 130 млрд. євро. Проте перед виділенням чергового траншу допомоги ще залишається декілька нерозв’язаних питань, які міністрам фінансів ЄС належить вирішити в середу під час їхньої зустрічі.

Аналітики повідомляють, що в очікуванні голосування у Греції провідні світові індекси у п`ятницю, 10 лютого, знизилися. Так, Stoxx-600 втратив 0,9%, S&P500 – 0,7%. У США вийшла переважно негативна макростатистика. Дефіцит торгового рахунку та індекс настроїв споживачів виявилися гіршими за очікування. Цього тижня у США вийдуть важливі дані: у вівторок – інформація про роздрібний продаж за січень та індекс настроїв малого бізнесу; в середу – про промвиробництво; у п`ятницю – про інфляцію. У Європі в середу опублікують ВВП єврозони за четвертий квартал 2011 року. Зниження на 0,4% – такий консенсус-прогноз за цим показником.