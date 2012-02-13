Експерти: Греція цього тижня залишиться в центрі уваги фондового ринку

Греція цього тижня залишиться в центрі уваги фондового ринку.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, цього тижня також буде опубліковано великий блок макростатистики по США, який матиме вплив на фондові індекси. Зокрема, це будуть дані щодо роздрібного продажу, промислового виробництва та індексу споживчих цін. Сьогодні варто звернути увагу на статистику по ВВП Японії за четвертий квартал та індекс оптових цін із Німеччини.

Як наголошують аналітики, на ринок акцій у п`ятницю, 10 лютого, як і раніше, чинили тиск нерозв’язані боргові проблеми Греції. Негативним сигналом для ринку слугували результати зустрічі міністрів фінансів єврозони, на якій через брак гарантій виконання вимог кредиторів з боку Греції лідери країн регіону відклали голосування щодо надання Афінам пакету фінансової допомоги до 15 лютого.

За словами аналітиків, статистика, що вийшла 10 лютого у США, також мала негативний характер, що сприяло зниженню фондових індексів. Так, негативне сальдо торгового балансу країни в грудні збільшилося до 48,8 з 47,8 млрд. доларів. При цьому значення індексу споживчої довіри в лютому знизилося сильніше, ніж очікувалося.

Аналітики відзначають, що торги на українських фондових ринках у п`ятницю завершилися у червоній зоні. Згідно з результатами дня, індекс Української біржі впав на 2,97% – до 1494,53 пункта, а індекс ПФТС – на 1,31%, до 576,64 пункта. Серед підприємств індексного кошика Української біржі лідерами зниження стали акції «Укрнафти» (-4,31%), «Райффайзен Банку Аваль» (-3,94%) і Ясиновського КХЗ (-3,9%).

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