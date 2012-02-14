Увага інвесторів у понеділок була сконцентрована на новинах з Європи - експерти

Вчорашній день був доволі спокійним у плані макроекономічної статистики, тому вся увага інвесторів була сконцентрована на новинах з Європи.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

Аналітики відзначили серед важливих подій, які сприятливо позначилися на динаміці фондових індексів у понеділок, 13 лютого, досить непогані результати розміщення боргових паперів Німеччини, Франції та Італії.

Загалом же, підкреслюють аналітики, торги на біржах Європи і США вчора проходили в зеленій зоні на тлі позитивного голосування грецького парламенту за план скорочення бюджетних витрат, що є основною вимогою кредиторів для отримання країною чергового траншу фінансової допомоги. Очікується, що на зустрічі 15 лютого міністри фінансів країн єврозони схвалять надання Греції допомоги, і ці очікування сприяють оптимістичним настроям на ринку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Велика грецька стіна врятує Європу? За словами аналітиків, серед статистики, здатної вплинути на хід торгів у вівторок, варто звернути увагу дані щодо промислового виробництва з єврозони, індекс економічних очікувань ZEW з Німеччини, а також на дані з роздрібного продажу зі США.

Аналітики також констатують, що українські фондові індекси завершили торги понеділка зі змішаною динамікою.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 13 лютого, знизився на 0,93% – до 571,30 пункта. Загальний обсяг торгів становив 5 млн. 631,7 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 1,24% – до 1513,04 пунктв. Загальний обсяг торгів становив 114 млн. 669 тис. грн., з них на строковому ринку – 62 млн. 706 тис. грн.