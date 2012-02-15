ФДМУ в березні виставить на продаж "Крименерго" і "Дніпрообленерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує оголосити в березні ц.р. приватизаційні конкурси з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 45% державного пакета акцій ПАТ "Крименерго", 50% держпакета акцій ПАТ "Дніпрообленерго" і 25,999 % "Тернопільобленерго".

Як повідомляє сайт Фонду держмайна, відповідні зміни внесено наказом ФДМУ №52 від 12 січня 2012 р. до щомісячного пооб’єктного плану-графіку виставляння на продаж у 2012 р. пакетів акцій енергокомпаній.

Відповідно до цього наказу, в квітні 2012 р. ФДМУ планує оголосити конкурси з продажу 45,009% держпакета ПАТ "Хмельницькобленерго", 45% "Миколаївобленерго".

На фондовій біржі в квітні також планується виставити 21% ВАТ "Черкасиобленерго". Нагадаємо, раніше голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО заявив, що ФДМУ розраховує до кінця року завершити приватизацію всіх запланованих до продажу держпакетів акцій енергокомпаній.

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