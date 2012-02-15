ФДМУ виставить на аукціоні 25,1% "Торгового флоту Донбасу"

Фонд державного майна України (ФДМУ) 19 березня ц.р. виставить на аукціоні 25,1% держчастки у ТОВ "Торговий флот Донбасу", повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 15 лютого ц.р.

Початкова ціна держчастки, що виставляється на продаж, становитиме 151 млн. 506 тис. 433 грн. Аукціон буде проводити Державна акціонерна компанія "Національна мережа аукціонних центрів".

Баланс активів і пасивів ТОВ "Торговий флот Донбасу" станом на 2010 р. становив 711 млн. грн., рентабельність - 31 %.

На сьогодні у власності ТОВ перебувають адміністративні будівлі площею 3,48 тис. кв. м, 2,84 тис. кв. м, 1,84 тис. кв. м та ін. (усі - в Маріуполі). Розмір земельної ділянки - 0,87 га (також у Маріуполі).

Розмір статутного капіталу - 513 млн. 264,4 тис. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ФДМУ в березні виставить на продаж "Крименерго" і "Дніпрообленерго"