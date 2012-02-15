Новинний фон для ринків акцій в середу радше негативний - експерт

Новинний фон, який супроводжує динаміку ринків акцій у середу, 15 лютого, радше негативний.

Так прокоментував УНІАН сьогоднішню ситуацію на фондових біржах аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО. За його словами, «у ніч з вівторка на середу, тобто в ході азіатської торгової сесії, світові ринки акцій розвернулися, а покупці наблизилися до того, щоб вийти переможцями з битви за важливий рівень». Так, сьогодні вранці ф`ючерси на індекс S&P 500 росли більш ніж на 0,5%, що відповідає позначці 1355 пунктів.

Як вважає П.Ільяшенко, єдиний позитивний заголовок на цей час – готовність китайських властей підтримати європейських партнерів. «Водночас це не перший такий коментар за останній рік, і, як свідчить історія, позитив, заснований на таких заявах, має тенденцію випаровуватися», - додав він.

Хтось може сказати, відзначив аналітик, що потенційно важливою хорошою новиною є те, що, за попередніми даними, зростання економік Франції і Німеччини у четвертому кварталі 2011 року виявилося кращим за очікування. Водночас на фоні більш очікуваного зниження ВВП Греції (-6,8% за підсумками 2011 року) питання зростання стає дедалі актуальнішим, а зростання ВВП Франції на 0,2% - це лише 0,2%.

Проте, вважає П.Ільяшенко, українським трейдерам слід ігнорувати тон, характер і зміст новинних заголовків і зосереджувати увагу на динаміці ф`ючерсів на індекс S&P 500. Зараз динаміка американського ринку акцій говорить на користь відкриття довгих позицій, хоча боротьбу за рівень 1350 пунктів ще не закінчено.